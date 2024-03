Timothée Chalamet y Florence Pugh no podían estar juntos en ‘Dune: Parte dos’ por esta razón

Dune: Parte dos es con diferencia el estreno más taquillero en lo que llevamos de 2024. La escuela dirigida por Denis Villeneuve superó hace algunos días los 500 millones de dólares en la recaudación mundial, posicionándose del mismo modo como un récord particular para su protagonista, Timothée Chalamet. El nominado al Oscar consiguió batir unas cifras de hace casi medio siglo, siendo el primer protagonista desde John Travolta que consigue liderar dos películas que superan el mismo año los 200 millones de dólares en la taquilla (Dune 2 y Wonka) Su interpretación de Paul Atreides ha ido a más en esta continuación, convirtiéndose en un hito técnico sin precedentes que según la critica, va a marcar a toda una generación de espectadores. Además del regreso de la mayoría de participantes del filme original, el casting se agrandó todavía más con la presencia de varios rostros reconocibles dentro de la industria, como es el caso de Florence Pugh. Eso sí, Chalamet y la actriz británica tuvieron que ser separados durante el rodaje. ¿El motivo? No tiene que ver con ninguna discusión o conflicto, sino más bien todo lo contrario.

(A continuación, se revelan algunos datos de Dune: Parte dos)

Recordemos que tanto Pugh como Chalamet ya habían trabajado juntos en la Mujercitas de Greta Gerwig, donde representan uno de los principales intereses amorosos del filme. Un buen rollo en el que su acercamiento fuera del set debe ser igualmente positivo. No obstante, en el regreso a Arrakis, Pugh encarna a la princesa Irulan, quien junto a su padre el emperador Padishah se posicionan en un principio como enemigos de los Atreides. Más tarde, el enfrentamiento entre los Harkonnen contra Paul y los Fremen se endurece y la única solución o la más factible, es ordenar un matrimonio entre la princesa y el Muad’dib. Esto no quiere decir que exista una buena relación entre ambos, sino que es un matrimonio de conveniencia por supervivencia de los dos. Por lo tanto, debía respirarse en su encuentro una tensión y frialdad que al cineasta canadiense le parecía imposible, ya que se lo estaban pasando genial durante la producción.

El propio Villeneuve lo describía en una publicación para la revista TIME, donde se repasaba quienes serían las estrellas del futuro del cine. Por supuesto, Pugh y Chalamet representan esa linea sucesoria de los Tom Cruise, Brad Pitt, Harrison Ford y compañía. El director la describió como una especie de niña revoltosa: “Es traviesa”, apuntaba en la publicación. Por lo que juntos, estaban “divirtiendo demasiado” y el director de Sicario tuvo que entrar a remediarlo. La verdad es que nos podemos imaginar perfectamente al realizador separándolos, como cuando un profesor distancia a dos compañeros de pupitre que le estas alborotando la clase.

2025: Un año lleno de estrenos para Florence Pugh

La agenda de Florence Pugh está bastante mas ajetreada que la de su compañero de reparto. Mientras Chalamet rueda ahora mismo su biopic sobre Bob Dylan pensado para estrenarse el próximo año, la intérprete tiene pendiente la llegada de la miniserie East of Eden a Netflix y una cinta producida por A24 titulada We Live in Time, donde comparte elenco con Andrew Garfield.

2025 está lleno de estrenos del calendario donde Pugh aparece como protagonista. Primero una película donde vuelve a compartir elenco con Alexander Skarsgård en The Pack, quien también dirige el filme. Después, la de Oxford tiene pendiente el desarrollo de dos proyectos. Uno de ellos es The Maid, un relato de intriga basado en la novela homónima de Nita Prose y el otro, Dolly. Esta última es un relato de ciencia ficción que producirá Apple TV. Por último y seguramente más importante a nivel de la taquilla internacional, la actriz recuperará su papel de Yelena Belova en Thunderbolts. Una nueva apuesta grupal de Marvel que la reunirá con otros personajes de la franquicia como el Soldado de Invierno (Sebastian Stan) o Taskmaster (Olga Kurylenko). A diferencia de Chalamet, su presencia en Dune 3 todavía no está garantizada. Un regreso que no sería nada extraño, ya que por lo que hemos podido comprobar en la promoción, Pugh ha quedado encantada de ponerse a las órdenes de Villeneuve.

Dune 3 adaptará el segundo libro, El mesías de Dune. Recordemos que estas dos primeros largometrajes adaptaron la primera novela de Frank Herbert. El final de la cinta se ha desviado significativamente de lo que Herbert planteo como desenlace el libro original. Por ello, no sabemos si el director de La llegada y Blade Runner 2049 seguirá la línea marcada por el relato de este segundo material o si comenzará a mezclar partes de esos textos con la continuación de historias de la saga literaria.