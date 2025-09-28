Tiene 9 episodios y la vas a ver en una tarde: está en Movistar y es la mejor miniserie que he visto en 2025

El otoño es una de las mejores estaciones para el estreno de nuevas películas y series en las plataformas de streaming. Una de estas nuevas series es el drama Hal y Harper que acaba de llegar a Movistar Plus+ y cuenta en el reparto con actores como Mark Ruffalo, Lili Reinhart, Cooper Raiff, Betty Gilpin. En esta nueva ficción se cuenta la historia de Hal y Harper dos hermanos, que ya tienen veinte años, pero que están muy unidos por el trauma que sufrieron de pequeños: la muerte de su madre. Cuando el padre decide vender la casa familiar para empezar una nueva vida con su novia de la que espera otro hijo, los dos hermanos no saben cómo afrontar la situación ni qué hacer en el futuro. Hal y Harper es una emotiva y sensible serie de 9 episodios que está sorprendiendo a los usuarios de esta plataforma. Una serie perfecta para los que están buscando un buen drama para el fin de semana.

El joven director Cooper Raiff (Shithouse, Cha Cha Real Smooth) escribe y dirige la serie Hal y Harper. Una serie que sorprende por la fotografía de Doug Emmett el cual logra meterse con sus primeros planos en los pensamientos y sentimientos de los protagonistas. El propio Cooper Raiff es uno de los protagonistas de esta serie junto con Mark Ruffalo (Pobres criaturas, saga Vengadores), Lili Reinhart (Riverdale) y Betty Gilpin (Érase una vez el Oeste, Nurse Jackie). Los críticos han destacado la química entre Mark Ruffalo y Cooper Raiff y la actriz Lili Reinhart fue galardonada con el premio a Mejor Actriz en el festival Series Mania por su papel en esta serie.

¿De qué trata la serie Hal y Harper?

Hal y Harper son dos hermanos veinteañeros que no han superado la muerte de su madre cuando eran niños y viven anclados en su infancia. Su padre les ha criado en un entorno de amor y cuidados y les ha intentado proteger de todo lo que les ha pasado. Los espectadores van conociendo según avanza la serie sus miedos, sus reacciones, su forma de defenderse antes los retos que la vida les va planteando.

A los dos hermanos les está costando el paso a la vida adulta y cuando su padre pone en venta la casa familiar para comenzar una nueva vida con su pareja, Kate, con quien espera un nuevo bebé, según se explica en la sinopsis de la serie, «los hermanos sienten como si un terremoto hiciera temblar los débiles cimientos que sustentaban sus vidas».

Una serie intimista en la que se mezcla el drama familiar con un sutil tono de humor y que nos recuerda un poco a This is Us. Una buena ficción para reflexionar sobre cómo influyen las decisiones y los problemas del pasado en nuestro presente y futuro.

El reparto de esta emotiva serie

El actor Cooper Raiff interpreta el papel de Hal y la actriz Lili Reinhart (Riverdale) el de Harper. También tienen un papel de peso en esta serie el actor Mark Ruffalo (Pobres criaturas, saga Vengadores) que da vida al padre de los chicos y Betty Gilpin (Érase una vez el Oeste, Nurse Jackie) a Kate, la pareja del padre.

En el reparto de esta serie también están los actores Addison Timlin que da vida a Audrey, Havana Rose Liu a Abby, una mujer que mantiene una relación intermitente con Hal, Alyah Chanelle Scott a Jesse, la pareja de Harper y Christine Woods, entre otros.

La serie Hal y Harper es una buena opción para los que están buscando un drama familiar con un toque de comedia que no caiga demasiado en el sentimentalismo y la lágrima fácil. Esta serie ayuda a reflexionar sobre el duelo, las relaciones familiares extremadamente complejas y la forma en la que el pasado puede condicionar nuestro futuro a través de recursos como los silencios o los flashbacks al pasado de los protagonistas. Una ficción que anima al espectador a reflexionar y a pensar en cómo todas nuestras decisiones en el pasado y el presente pueden condicionar nuestro futuro.

Hal y Harper es una de las apuestas de la plataforma de streaming Movistar Plus+ junto con la comedia romántica Jane Austen arruinó mi vida y la segunda temporada de la española Poquita fe protagonizada por los actores Raúl Cimas y Esperanza Pedreño. Además de estas tres series, en otoño está plataforma de streaming tiene programado el estreno de las series El centro para el 9 de octubre, la nueva temporada de Mentes brillantes para el 15 de octubre, La última llamada para el 16 de octubre, la nueva temporada de Doc para el 29 de octubre, la segunda entrega de Billy el Niño para el 31 de octubre y Mix Tape para el 25 de octubre.