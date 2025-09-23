Ésta es la película que llega a Movistar que vale la pena ver: una hora y media de algo más que una comedia romántica

Si estás buscando una comedia romántica totalmente diferente, te recomendamos la película Jane Austen arruinó mi vida que acaba de llegar a la plataforma Movistar Plus+. Esta cinta se estrenó en nuestras salas de cine en mayo y es la ópera prima de la directora francesa de origen italiano Laura Piani. Jane Austen arruinó mi vida pretende poner del revés los clichés del género romántico y sorprende desde el primer minuto por su original guion. Cuenta la historia de Agathe Robinson, una joven anglofrancesa de que trabaja en la librería Shakespeare & Co. de París que se refugia de sus problemas en las novelas de la película. La cinta Jane Austen arruinó mi vida es una comedia romántica diferente que tiene solo una duración de hora y media aproximadamente y que sorprende la genial interpretación de los tres actores protagonistas Camille Rutherford, Pablo Pauly y Charlie Anson.

La directora de la película Jane Austen arruinó mi vida es Laura Piani, la cual por ahora solo era conocida como guionista y por su cortometraje Prudence Ledoux a le vent en poupe (2022). La propia directora ha reconocido su conexión con la obra de la escritora Jane Austen, cuyas obras descubrió cuando era joven. Una original producción que sorprende desde el primer minuto por la increíble fotografía de Pierre Mazoyer y la música de Peter Von Poehl. La cinta Jane Austen arruinó mi vida sorprende por su mezcla de drama, romance y humor y se está convirtiendo en todo un éxito en la Movistar Plus+.

Una cinta producida por Gabrielle Dumon y financiada por Canal+, Cine+ , Pictanovo y Région Ile-de-France, Sofica IndeFIlms 12, la distribuidora francesa Paname Distribution y The Bureau Sales. La película Jane Austen arruinó mi vida es una buena opción para los que están buscando una comedia romántica fresca y diferente a lo que se pueden encontrar en la actualidad en la mayoría de las plataformas de streaming.

¿Qué pasa en la película Jane Austen arruinó mi vida ?

Esta original cinta cuenta la historia de la treintañera Agathe Robinson, papel que interpreta la actriz Camille Rutherford. La protagonista es una joven anglofrancesa de que trabaja en la librería Shakespeare & Co. de París y que está traumatizada por la muerte de sus padres y sufre por su carácter inseguro y voluble. Una joven solitaria que se encuentra muy perdida y desubicada en este extraño siglo XXI y que al final encuentra su refugio en las novelas románticas de Jane Austen, que se conoce de memoria. Agathe sueña con convertirse en un futuro en escritora, pero le cuesta plasmar en un papel sus inseguridades y problemas.

Gracias a su amigo y amante ocasional Félix, papel interpretado por el actor Pablo Pauly, Agathe logra ser aceptada en un programa destinado a apoyar a nuevos autores de la Residencia Jane Austen de Inglaterra. La misión de esta institución es conservar el legado de la conocida escritora y hacer estudios sobre su obra. Agathe se enfrentará en este nuevo desafío a sus habilidades como escritora y la convivencia diaria con los demás escritores y estudiosos de la obra de Austen que se encuentran en la residencia.

Además, en esta residencia conocerá a Oliver, cuyo papel interpreta el actor Charlie Anson. Este personaje es un descendiente directo de Jane Austen y, aunque al principio le caerá muy mal a Agathe, poco a poco irá entablando con ella una amistad con que pondrá en peligro su relación con Félix. Agathe tendrá que enfrentarse a sus dificultades para escribir, el síndrome de la impostora, la rivalidad de sus compañeros y sus dudas en el terreno del amor

En la película se recrean situaciones clásicas de las cintas románticas como un baile de época, pero en ellas los protagonistas muestran su vulnerabilidad y defectos humanos. Además, en esta película se habla de problemas contemporáneos como la salud mental o la reproducción asistida.

El reparto de esta original comedia romántica

La actriz Camille Rutherford (Felicidad) interpreta el papel de Agathe, una treintañera solitaria e insegura. El actor francés Pablo Pauly, al que hemos visto en Una cena… y lo que surja, interpreta el papel de Félix y el británico Charlie Anson al engreído Oliver, al que conoce en la Residencia Jane Austen de Inglaterra. Además, en el reparto de esta película están los actores Annabelle Lengrone que da vida a Chéryl, Liz Crowther a Beth, Alan Fairbairn a Todd y Lola Peploe a Olimpia, entre otros.

La película Jane Austen arruinó mi vida es una original comedia romántica que ha sorprendido en las salas de cine y ahora está enamorando a los usuarios de la plataforma de streaming Movistar Plus+. Una cinta que destaca por la genial interpretación de los actores Camille Rutherford, Pablo Pauly y Charlie Anson.