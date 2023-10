El thriller de Netflix que pasó desapercibido y ahora está entre lo más visto de la plataforma

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el auge del streaming ha supuesto para muchas producciones un salvoconducto, una vida extra que aprovechar para el triunfo. Hace algunos años, las cintas que no conseguían brillar en su paso por las salas, debían acudir al mercado doméstico y a los videoclubs. Ahora, ese espacio lo ocupan Disney +, Amazon y las diferentes compañías de video bajo demanda que consiguen dar la campanada con este tipo de proyectos. Es el caso del thriller de Netflix que traemos hoy: Crimen a contrarreloj.

Antes que nada, hay que señalar que no es que esta propuesta sea una superproducción que se estrellase estrepitosamente como las recientes Ámsterdam o The Flash, pero no recibió el cariño esperado. Crimen a contrarreloj le costo a Universal Pictures 5 millones de dólares y llegó a recaudar 5,3 millones, lo que no le alcanzó para costear lo invertido debido a los gastos de la promoción (los cuales nunca se incluyen en el presupuesto inicial). Ahora, el filme dirigido por el estadounidense Jacob Estes se ha posicionado como uno de los largometrajes más vistos dentro del catálogo de la empresa californiana. Pero ¿de qué trata este filme que incluye partes de terror, crimenes y viajes en el tiempo?

‘Crimen a contrarreloj’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Crimen a contrarreloj es la siguiente: “Después de que la familia de un hombre muriese, aparentemente todos asesinados, éste recibe una llamada de su sobrina, una de las víctimas. Aunque al principio no sabe si se trata de un fantasma o si está perdiendo por completo la cabeza, finalmente descubre que su familiar sigue con vida. Entre ambos tratarán de averiguar qué es lo que ha sucedido realmente”.

Este thriller que en Netflix se encuentra dentro del contenido audiovisual en tendencia parte un guion del propio Estes junto a Drew Daywait. El cineasta debutó en 2004 con la genial Mean Creek. Pero desde entonces le ha costado mucho volver a sobresalir con sus trabajos, siempre bastante espaciados en el tiempo. De hecho, Crimen a contrarreloj se rodó en 2019 y para remontarnos a otro proyecto suyo detrás de las cámaras debemos acudir a The Details, en 2011, una comedia negra protagonizada por Tobey Maguire y Elizabeth Banks.

El reparto de este último filme esta encabezado por David Oyelowo (Interestelar, Silo), Storm Reid (The Last of Us), Mykelti Williamson (Forrest Gump), Byron Mann (La gran apuesta), Shinelle Azoroh (Swagger), Brian Tyree Henry (Eternos) y Alfred Molina (Spider-Man 2), entre otros.