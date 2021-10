El catálogo de Disney Plus acoge un amplio espectro de edad, gracias en parte a todas las propiedades que posee la compañía del ratón. Para los más pequeños están los clásicos de la animación que son ya historia del cine, mientras que los adolescentes pueden marcarse un buen maratón superheroico gracias a Marvel. No obstante, la plataforma también posee sellos que producen largometrajes y series de terror. Un buen ejemplo de ello es tanto la franquicia Alien como la serie American Horror Story. Pero el estreno que realmente los fans del género estaban esperando (todavía más teniendo en cuenta Halloween) es el de la película The night house, la cual se puede ver desde ya mismo, dentro del canal de video bajo demanda.

The night house está dirigida por David Bruckner, cineasta que está preparando el reboot de Hellraiser. Con permiso de The lamb, la última cinta de Bruckner ha sido una auténtica sensación en todo el mundo, catalogándola como una de las mejores películas de terror del año. La sinopsis oficial cuenta la historia de Beth (Rebecca Hall), una mujer recién enviudada, pasa unos días en la casa de un lago. Beth hace todo lo posible por mantenerse cuerda, pero al poco tiempo de estar allí comienzan las terribles visiones de una presencia que cada vez la llama con más fuerza. A la luz del día todo parece normal y sus amigos más allegados le aconsejan no hacer caso a los sucesos. Desobedeciéndoles, Beth comenzará a investigar en sus pertenencias intentando encontrar respuestas. Descubrirá extraños y terribles secretos que la llevarán hacia un misterio que sólo ella está dispuesta a resolver.

Algunas de las críticas que ha recibido la catalogan como una película que ofrece “los sobresaltos más brutales de la memoria reciente”, según la reseña de David Ehrlich para Indiewire. Otros como Chris Evangelista de SlashFilm también la han encumbrado como una gran pieza de terror: “Su horror es tan poderoso, y el trabajo de Hall es tan sólido, que estás condenado a salir de ella adecuadamente perturbado”.

The Night House no pudo estrenarse en los cines españoles debido a la pandemia, sin embargo Disney Plus la acaba de añadir a su catálogo, permitiendo tener una cita con el terror sobrenatural más angustioso este fin de semana de Halloween.