‘The Killer’ la nueva película de David Fincher ya tiene fecha de estreno en Netflix

Por fin Netflix ha puesto fecha de salida a su próxima colaboración con el director David Fincher. The Killer será la nueva apuesta con la que el gigante del streaming vuelva a trabajar con el cineasta, tras el estreno en 2020 de Mank. El tres veces nominado al Oscar adapta la serie de novelas gráficas homónimas que llegarán al catálogo de “la gran N roja”, el próximo 10 de noviembre de 2023.

El material de las viñetas del que parte de The Killer, consta de 12 volúmenes, creador por el guionista y escritor Alexis Nolent, bajo el seudónimo de Matz y por el ilustrador Luc Jacamon. La historia sigue a un asesino sin nombre que, después de años siendo el mejor en su oficio, comienza a resquebrajarse hasta sufrir una crisis psicológica. La sinopsis oficial es la siguiente: “Después de un fatídico accidente, un asesino lucha contra sus jefes y contra sí mismo en una cacería internacional que él mismo defino como algo no personal”. El proyecto en un principio estaba planteado para desarrollarse de la mano de Paramount Pictures, sin embargo, la empresa dirigida por Ted Sarandos fichó al director por cuatro años, llegando esta a las novedades que este año recibirá la compañía, a pesar de . No es para menos, aparte de la celebrada Mank, el director le ha proporcionado a la plataforma de vídeo bajo demanda series tan relevantes como House of cards y Mindhunter.

David Fincher reunites with Seven screenwriter Andrew Kevin Walker. After a fateful near-miss an assassin battles his employers, and himself, on an international manhunt he insists isn't personal. Michael Fassbender stars in THE KILLER. November 10#NetflixSaveTheDates — Netflix (@netflix) January 18, 2023

La carrera de Fincher es una de las más longevas y regulares de Hollywood. Seven, El club de la lucha, La red social, Zodiac o Perdida son algunas de las obras maestras que el de Denver tiene en su haber. Por si la presencia del realizador no fuese suficiente motivación, dos estrellas de la interpretación como Michael Fassbender y Tild Swinton protagonizarán el relato que se completará con Monique Ganderton, Charles Parnell, Sala Baker, Kerry O’ Malley, Monika Gossman, Kellan Rhude, Génesis Estévez, Lacey Dover. The Killer es con diferencia la apuesta más esperada por los cinéfilos dentro de Netflix, los cuales llevan tiempo esperando a que el laureado cineasta proyectase su nuevo proyecto.

Las novelas gráficas fueron publicadas originalmente por Editions Casterman en francés y luego fueron traducidas al inglés, publicándose en Estados Unidos por Archaia Studios Press. Esta adaptación cinematográfica ha sido producida por Ceán Chaffin con Alexandra Milchan como productora ejecutiva.