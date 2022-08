Teaser de ‘Samaritan’: Sylvester Stallone es un héroe retirado

Sylvester Stallone tiene todavía muchos guantazos (interpretativamente hablando) que dar a sus enemigos. El legendario actor de acción y en ocasiones director, es el protagonista de Samaritan, la nueva película producida por Amazon Prime Video. Desde la cuenta de Twitter de la compañía han publicado un nuevo teaser en que por fin, podemos echar un primer vistazo tanto a Stallone, como a su joven coprotagonista, Javon Walton de Euphoria.

