Teaser de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’

Si echabais de menos el universo distópico creado por Suzanne Collins estáis de suerte, porque parece que el sonido tan característico de la franquicia vuelve a sonar de nuevo. La trilogía anterior que encumbró a Jennifer Lawrence como una joven estrella va a seguir el rumbo de la mayor parte de las sagas cinéfilas. Si no puedes continuar hacia delante porque has cerrado tu historia ¿por qué no echar la vista atrás? Balada de pájaros cantores y serpientes es la precuela que cuenta el pasado del villano de las cintas originales, Coriolanus Snow.

El actor Tom Blyth es el encargado de interpretar al joven Snow, personaje que en las anteriores entregas encarnó Donald Sutherland. Sin embargo, la cara reconocida de esta precuela es la de la actriz de West side Story, Rachel Zegler, quien interpreta a Lucy Gray Baird. Cronológicamente Panem tan sólo llevaba diez ediciones de los famosos juegos del hambre y aquí el joven Snow tendrá a Lucy Gray Baird, la tributo necesaria para conseguir el cariño de la población.

Desgraciadamente el teaser tráiler de Balada de pájaros cantores y serpientes no muestra a ninguno de los nuevos protagonistas, aunque estos están confirmados por la propia productora Lionsgate. El pequeño material creado por ordenador sí que proporciona una idea sobre el tipo de historia que vamos a ver, donde la traición y la muerte podrían acechar en cualquier momento. Un descongelamiento para el despertar de un fandom que no veía el mundo de Collins desde el estreno de Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 2, en 2015. El cierre de la historia de Katniss no estuvo a la altura de su prometedor arranque y la duda consiste ahora en saber, si esta revisión del pasado podrá reenganchar a los espectadores.

Por lo menos, lo que sí que revela el breve adelanto es la fecha fijada para el estreno en cines: 22 de noviembre de 2023. Unos tiempos medidos con precisión ya que justamente la proyección en cines coincidirá con el décimo aniversario de la secuela En llamas, una de las películas más exitosas de la franquicia. No sería extraño que, tras un regreso tan tardío, los cines programasen el reestreno de alguna de sus películas, siendo esta una moda muy afín en los tiempos que vive el mercado de la exhibición.