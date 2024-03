Te quedas sin tiempo: Amazon está a días de retirar 5 películas que tienes que ver sí o sí

Si los servicios de streaming hiciesen tanto hincapié anunciando las retiradas de su catálogo, como cuando promocionan sus novedades, a los cinéfilos podría darles un ataque de pánico. Algo con cierto sentido si no se quiere dar una mala imagen de marca por parte de las plataformas. Eso sí, algunas de ellas tienen secciones dentro de la aplicación donde anticipan que esos contenidos dejarán de estar disponibles dentro de algunos días. Incluso varios de estos largometrajes y series terminan, finalmente renovando sus contratos de exhibición dentro del streaming, quedando todo en un simple aviso. Sin embargo, supone un riesgo mayúsculo para todos aquel que no haya visto estas 5 películas que dentro de muy poco tiempo, Amazon va a retirar de su plan de fílmico. Todas ellas pueden verse gratis hoy, por última vez:

1-‘Cinema Paradiso’ (1988)

Si Cinema Paradiso no te ha emocionado nunca ni un poquito, debemos decir que no tienes corazón. Porque, aunque haya envejecido un poco más naif de lo que se podría esperar, sigue teniendo momentos memorables. Uno no puede reírse de una carta de amor hacia el cine y menos, cuando su banda sonora evoca a las mil maravillas ese sentimiento, de la mano del gran Ennio Morricone.

Narra la historia de Salvatore, un niño de un pueblo italiano que disfruta yendo al cine. Embelesado por las imágenes en movimiento, el chico cree que se trata de un espacio mágico hasta que conoce a Alfredo, el operador del proyector que accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Salvatore va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo, para buscarse la vida. 30 años después recibe un mensaje comunicándole que debe volver a casa.

2-‘Ciudad de Dios’ (2002)

Para muchos es la gran obra moderna del cine latinoamericano. Dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund, resulta incomprensible pensar que en los Oscar de 2003, esta cinta basada en la novela de Paulo Lins estuviese nominada a la Mejor dirección, guion adaptado, montaje y fotografía, pero ignorada en el campo de Mejor película internacional.

Los hechos reales de Ciudad de Dios nos trasladan al mundo criminal de la Cidade de Deus, un suburbio de Río de Janeiro en el que durante más de 20 años imperó el tráfico de drogas y la violencia. A finales de los 70, un niño de 11 años llamado Buscapé quiere sobrevivir siendo fotógrafo. Ahí, Dadinho, un niño de su edad que sueña con ser el criminal más peligroso de Río comienza a hacer recados para los delincuentes locales, hasta que un día le encargan cometer su primer asesinato.

3-‘Annie Hall’ (1977)

Mucho antes de que la industria le cancelase por la sombra de una acusación que jamás se llegó a demostrar, Woody Allen nos dejó algunas de las mejores películas de la historia del cine. Una de estas es Annie Hall, la cual junto a Manhattan es la historia más redonda del cineasta.

En Annie Hall, Allen es Alvy Singer, un cuarentón neurótico que trabaja como humorista en clubs nocturnos. Cuando rompe con Annie, reflexiona sobre su vida, rememorando varios de sus amores y su relación con esta y cómo, sus manías y obsesiones acaban haciendo mella en sus relaciones. Te quedas sin tiempo en Amazon para ver esta obra maestra de la cinematografía.

4-‘El cabo del miedo’ (1991)

Remake de la cinta de J. Lee Thopson que en esta ocasión se puso en las manos de Martin Scorsese que venía de haber asombrado a la industria con Uno de los nuestros. Para la revisión, el director volvió a contar con su actor fetiche, Robert De Niro. Este dibujó un papel memorable, reconstruyendo el papel que en su día fue encarnado por Robert Mitchum.

El cabo del miedo cuenta la puesta en libertad de Max Cady, un delincuente que terminó encerrado durante 14 años según él, por culpa de su abogado. Para vengarse, iniciará una campaña de acoso y presión contra su familia. Un acercamiento cada vez más intenso y amenazante.

5-‘Showgirls’ (1995)

Es una película de culto que la gente ama y odia por igual. En su momento, estuvo nominada a peor película de la década en los Premios Razzie. No obstante, son muchos hoy los que piden una revisión de esta obra de Verhoeven. Cineasta neerlandés que también nos trajo obras como Instinto básico, Desafío total o Robocop. Como todas las películas de la lista, le queda poco tiempo en Amazon Prime Video.

Showgirls nos cuenta la historia de la joven y ambiciosa Naomi Malone. Una mujer que viaja a Las Vegas con el objetivo de convertirse en una estrella del espectáculo. Al principio, comienza trabajando como bailarina de strip-tease, pero pronto termina consiguiendo una audición para cantar un gran casino. Naomi no tardará en darse cuenta que el mundo que el mundo del espectáculo que la rodea es más cruel y oscuro de lo que nunca se imaginó.