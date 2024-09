Moreno exige a Sánchez que retire el cupo catalán y que controle la inmigración ilegal «descontrolada»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha mostrado este viernes su malestar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el cupo catalán, por el «descontrol» en la política migratoria y por la infrafinanciación que sufre la comunidad andaluza desde hace años. Lo ha hecho en la reunión mantenida con Sánchez en el Palacio de La Moncloa, donde han estado aproximadamente una hora y media «sin que haya ningún compromiso concreto para Andalucía», tal y como ha lamentado Moreno.

«Salgo de esta reunión sin que haya ningún compromiso concreto para Andalucía. No puedo trasladar a la opinión pública ningún tipo de concreción ni ningún tipo de compromiso, porque evidentemente no lo ha habido por parte del Presidente del Gobierno», ha comenzado esgrimiendo Moreno tras la reunión mantenida con Sánchez, a quien le ha recordado que «hace 785 días que se produjo la última conferencia de presidentes. Desde entonces, no hemos tenido ningún encuentro multilateral del presidente del Gobierno con las distintas comunidades autónomas y con Ceuta y Melilla».

Cupo catalán

«De los temas que hemos tratado, yo quiero empezar por el principal para mí. La primera petición que hemos tenido en el día de hoy es pedirle al presidente del Gobierno que retire la financiación singular para Cataluña, ese cupo catalán que se ha puesto encima de la mesa como consecuencia de la negociación con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña», ha señalado Moreno, que considera que «este cupo catalán debilita a España». «Andalucía sale claramente derrotada si este modelo de financiación ve finalmente la luz. Andalucía perdería en torno a 6.000 millones y el conjunto del sistema cerca de 32.000 millones de euros. Por tanto, le he trasladado al presidente que es un error», ha explicado el presidente andaluz.

«Yo quiero lo mejor para Cataluña. Si hay una comunidad que tiene fuertes lazos con Cataluña es Andalucía. Yo mismo he nacido en Barcelona. Es una comunidad que amamos y que respetamos. Pero el mejor de los futuros para Cataluña no se construye sólo atendiendo a la parte de Cataluña que representa el independentismo, sino con todos los catalanes», ha esgrimido Moreno.

«Andalucía tiene la obligación de erigirse en defensa de la equidad y la igualdad entre todos los españoles. Y eso es algo que desgraciadamente se ha ido deteriorando en los últimos años con las distintas decisiones que ha ido tomando el Gobierno de España», ha continuado un Moreno que ha asegurado que «si no se retira el cupo catalán, Andalucía utilizará todos los instrumentos que tiene a su alcance para que se retire».

Financiación e inmigración

«Tenemos un problema en las comunidades autónomas. La Constitución y los estatutos nos dicen que tenemos que prestar una serie de servicios. Servicios que se han encarecido como consecuencia del envejecimiento de la población, como es la sanidad, la dependencia, la educación… Y tenemos que hacer frente a unos nuevos retos con una financiación que cada vez es más menguante y que no da respuesta a esas necesidades», ha afirmado Moreno.

«Le he trasladado mi preocupación por la migración. He pedido al presidente del Gobierno que tiene que haber máxima coordinación y máxima trasparencia. No puede ser que lleguen migrantes a una comunidad autónoma y no tengamos ningún tipo de conocimiento ni de información. Nos enteramos por los medios de comunicación», ha explicado el también líder del PP andaluz (PP-A).

«Las comunidades autónomas tenemos que poner equipamientos de refuerzos sanitario para esos migrantes que llegan. Y a veces no podemos prepararlo porque nadie nos ha informado», ha expresado Moreno, que ha pedido a Sánchez «cooperación económica». «Estamos asumiendo por encima de nuestras posibilidades y de nuestros recursos como miles de migrantes llegan a nuestras comunidades y tenemos que acogerles sin capacidad económica para ello», ha explicado.

Por ello, el presidente andaluz ha pedido a Sánchez «más empeño en el control de fronteras para la inmigración irregular». «La inmigración tiene que ser regulada, no descontrolada», ha explicado.

Documento entregado

Juanma Moreno ha aprovechado el encuentro para entregar a Pedro Sánchez un nuevo documento con 100 reclamaciones, muchas de ellas incluidas ya en los archivos que entregó al presidente del Gobierno en las dos anteriores ocasiones en las que se reunieron en La Moncloa, en junio de 2021 y julio de 2022, y que siguen pendientes.

Moreno ha insistido en la reunión con Sánchez en la urgente necesidad de dotar a las comunidades de recursos económicos suficientes para sufragar los servicios públicos esenciales y hacerlo con equidad y transparencia. Esto obliga a retirar el cupo catalán y retomar la senda de la multilateralidad en la Conferencia de Presidentes y Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que Moreno considera que este tipo de reuniones no son el foro adecuado para acordar en materia de financiación autonómica. «Lo que es de todos no puede repartirse en una mesa de dos», explican a OKDIARIO Andalucía fuentes próximas a Juanma Moreno.

Además, espera recibir alguna noticia positiva sobre inversiones en Andalucía en materias de competencia estatal como la ferroviaria, de carreteras, energética o de aguas, ámbitos en los que el Estado tiene muchas asignaturas pendientes en nuestra comunidad autónoma. Finalmente, el presidente andaluz ha ofrecido a Sánchez de primera mano datos concretos y correctos sobre sanidad, aulas educativas, inversión en educación infantil, política de impuestos y ejecución de fondos europeos, tras constatar por recientes declaraciones del propio Sánchez y otros miembros de su Gobierno que en Moncloa se maneja información digamos inexacta.