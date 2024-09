Se acabó trabajar de 9 a 5: los expertos hablan sobre lo que va a pasar en los próximos años

Los expertos hablan sobre lo que va a pasar en los próximos años, se acabará esto de trabajar de 9 a 5. En el mundo entero se está produciendo una revolución silenciosa, gracias a la IA, pero también a la capacidad de las personas para adaptarse a esta nueva situación. Sin duda alguna, estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante y que puedan ser determinantes.

Lo de trabajar con unos horarios y en una oficina, está fuera de los niveles actuales. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que realmente nos está esperando en este instante. El futuro puede estar marcado por esta transformación que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta y que quizás hasta ahora no nos habíamos preguntado, qué es lo que pasará con los trabajos. Tocará estar muy pendiente de lo que acaba pasando en estos días que tenemos por delante y en cómo podemos afrontarlo. Los horarios de toda la vida tienen los días contados.

Trabajar de 9 a 5 se ha acabado

En España son pocos los que trabajan en este horario, en oficinas en su gran mayoría y algún que otro funcionario. Pero en otros países es el horario habitual que lleva a muchas personas a estar pendientes del reloj y a organizar su vida, entregando totalmente su tiempo a una empresa.

No es solo este horario, sino el desplazamiento que no va incluido. Es decir, nos puede costar una hora o quizás más en llegar hasta este puesto de trabajo. Por lo que, estaremos tirando por tierra un valioso tiempo que debería estar destinado a nosotros mismos y que no volverá a repetirse.

Los expertos advierten de que tenemos por delante una serie de cambios que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos impacten de lleno. Visualizaremos estos cambios que quizás tenemos por delante y que serán una dura realidad. Es hora de preguntarse qué es lo que está a punto de pasar en nuestro día a día.

Parece que, en los próximos años, los horarios y los trabajos tradicionales cambiarán por completo si nos fijamos en lo que dice este experto sobre lo que tenemos por delante.

La pandemia nos enseñó que no necesariamente debemos acudir a un centro de trabajo, el teletrabajo fue en su momento bienvenido y se acabó convirtiendo en un elemento recurrente. Sin duda alguna estuvimos ante un cambio de ciclo que en estos años se ha visto reforzado por la IA.

Muchos trabajos están condenados a desaparecer. En este cambio al que nos enfrentamos todo es posible. La llegada de este tipo de elementos que pueden acabar siendo el que marque el destino de la población es una realidad. Muchos trabajos los puede hacer una máquina.

Viviremos una segunda era industrial en la que las fábricas empezaron a tener una maquinaria que reducía al máximo la mano de obra. Sin duda alguno habrá llegado el momento de volver a ver en estos inicios una transformación que difícilmente volveremos a vivir.

El ser humano y la Inteligencia Artificial puede coexistir de la mano de trabajos que requieran de esa creatividad que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que es fundamental. Esa fusión en busca de detalles que puedan acabar siendo los que nos acompañen será clave para poder ofrecer un detalle que se convertirá en esencial.

Sin duda alguna, estamos ante un cambio de paradigma, eso de trabajar una jornada intensiva con una hora para comer, parece que tiene los días contados o, al menos, eso es lo que dicen la mayoría de los expertos. Por lo que al final, debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar.

Es el momento de presionar algunos actos que serán claves y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. Podemos trabajar de forma distinta, dejando a un lado determinados detalles que seguramente debemos poder disfrutar en todos los sentidos y de tal forma que conseguiremos afianzar determinadas transformaciones.

Es hora de avanzar en busca de un cambio de rumbo que puede ser significativo y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado. El tiempo de la estabilidad se convertirá en una novedad importante que podemos empezar a controlar de manera notable en estos días que vienen.

Las nuevas profesiones también nacerán de esta IA que nos afectará de lleno y con la que debemos empezar a prepararnos. Sin duda alguna son tiempos de cambios para los que nos debemos mentalizar, el trabajo ya no volverá a ser lo que era.