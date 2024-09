Mónica García irrita a las autonomías por animarlas a fidelizar a los MIR a 5 días de acabar sus contratos

La actual ministra de Sanidad de Pedro Sánchez, Mónica García, ha desatado la irritación de las comunidades autónomas al dirigirles una carta este 19 de septiembre para animarles a fidelizar a los médicos internos residentes (MIR) a sólo cinco días de acabar sus contratos, lo que ocurrirá este 24 de septiembre. Algo que la mayoría de autonomías ya están haciendo, entre otras razones, porque desarrollar los procedimientos para poner en marcha esos mismos contratos con tan escaso tiempo no sería posible. Por poner dos casos: Aragón puso en marcha en mayo los procedimientos para fidelizar a los MIR; y la Comunidad Valenciana, en marzo.

Se da la circunstancia de que Mónica García ya desató la irritación de las comunidades autónomas en las fechas previas al inicio del verano, cuando cada autonomía tuvo que buscar soluciones para no quedarse sin médicos durante las vacaciones estivales de los facultativos de la sanidad pública, porque la falta de previsión del Gobierno de Sánchez impedía que los MIR que comenzaron su formación en septiembre de 2020 y no en junio, a causa de la pandemia, no la concluyeran precisamente hasta ahora.

Las comunidades autónomas reclamaron entonces a Mónica García una flexibilización que les permitiera contratar a los facultativos a dos meses de finalizar el MIR. Pero no se les permitió. Y cada autonomía tuvo que trabajar a destajo y por su cuenta para resolver el problema.

Además, en el caso de la Comunidad Valenciana, tampoco se atendió su petición a otra ministra, Diana Morant, para que agilizara la homologación de los contratos a facultativos extracomunitarios, que se le reclamaba ya desde meses atrás.

En concreto, los contratos de los MIR concluyen este 24 de septiembre. Y la carta del Ministerio de Sanidad que firma Mónica García es de fecha 19, como consta en la que ha tenido acceso OKDIARIO. Es decir, de este jueves.

En su misiva, y a pesar del problema que se evidenció ya en junio, Mónica García manifiesta a las Comunidades que «es preciso que tengamos la capacidad de retener su talento y dar continuidad a su relación laboral (…) una vez que hayan terminado sus procesos de especialización». Por ello –sigue la ministra en su carta dirigida a los consejeros de Sanidad– «te escribo esta carta para animarte a ti y al gobierno regional del que formas parte a realizar una oferta a los MIR que terminan ahora para fidelizarlos».

Sorpresa e indignación

La carta ha producido asombro e indignación en varias comunidades autónomas, porque la ministra propone medidas que varias de ellas ya han puesto en marcha, como la estabilización de los contratos o la firma de contratos de interinos. En Aragón trabajan en esas medidas desde mayo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha remitido una dura contestación a Mónica García. En concreto, Marciano Gómez le dice a la ministra que «no me deja de sorprender que, a escasos días de que termine, como bien dices, la formación de los MIR, el Ministerio nos anime ahora a realizar una oferta a los MIR que terminan para fidelizarlos». Y agrega que, «como podrás comprender, esta propuesta está ya estudiada desde hace meses».

Marciano Gómez recuerda a Mónica García: «Yo mismo te he demandado en varias ocasiones que el Ministerio que diriges tomara alguna medida que contribuyera a paliar el déficit de médicos que acarreamos».

«Poco interés» del Ministerio

Demandas que según afirma Marciano Gómez en su misiva a la ministra «han sido ignoradas u obviadas una tras otra». Por lo que «visto el poco interés del Ministerio que diriges por ayudar a las Comunidades Autónomas a solucionar este déficit, hemos optado por solucionarlo nosotros mismos». En concreto –dice– «ofreciendo vacantes a los MIR que acaban este año y, en segundo lugar, presentando un plan de fidelización con contratos de uno a tres años».

El consejero valenciano de Sanidad advierte a la ministra que «si de verdad desde el Ministerio se está por la labor de ayudar a las Comunidades Autónomas hay una competencia ministerial que no se está ejerciendo: modificar la rigidez de la normativa actual para que podamos seguir aumentando y financiando el número de plazas».

Marciano Gómez le refresca también la memoria a Mónica García en su carta y le recuerda que «la medida que expones de aumentar plazas de Medicina (…) se tomó hace varios años y sus resultados se verán en 11 años», lo que «no ayuda a paliar el déficit actual».

Además, el consejero valenciano dice tener constancia de que otros responsables de la Sanidad de otras comunidades autónomas «han propuesto constantemente medidas para corregir nuestro mayor problema y no has tenido a bien, ni tú, ni los 5 ministros anteriores, considerar».