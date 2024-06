El PP de Mazón exige a Mónica García que habilite de urgencia a 2.224 MIR de cuarto año este verano

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha presentado este viernes una Proposición No de Ley (PNL), que previsiblemente saldrá aprobada en el próximo pleno, para instar a la titular del Ministerio de Sanidad Mónica García a que «desde el cumplimiento riguroso de la normativa» materialice medidas «de utilidad real» para paliar el cataclismo que amenaza a la sanidad valenciana y a la de media España: el de no contar con los médicos internos residentes (MIR) necesarios para hacer frente a las vacaciones de los facultativos a consecuencia del retraso en la conclusión de los cursos de cuarto año de los Médicos Internos Residentes (MIR).

En cifras absolutas, un total de 2.224 MIR no concluirán su formación hasta septiembre. Lo que actualmente les impide iniciar su tarea profesional. No obstante, otra Comunidad, Andalucía, va a comenzar a incorporarlos de inmediato, si bien su tarea no arrancará hasta después de verano.

La iniciativa del PP valenciano se produce horas después de que el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del Partido Popular apoyada por Vox, PNV y UPN en la misma dirección que la que ahora presentan los populares ante las Cortes Valencianas. Esto es, reclamando que el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, estudie la posibilidad de que los MIR de cuarto año puedan pasar consultas tutorizadas en Atención Primaria.

Según algunas fuentes el problema de este verano por la falta de MIR continuará en el próximo, porque quienes entonces concluirán los cuatro cursos de médicos residentes lo harán en julio, y no en mayo. Es decir, que la situación no se normalizará hasta verano de 2026.

Habilitación urgente de extracomunitarios

El PP valenciano reclama también, en este caso al Ministerio de Universidades, que dirige la también secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant, que agilice la homologación de los títulos a los médicos extracomunitarios para que el sistema de salud valenciano pueda dar respuesta al aluvión de consultas que comenzará a producirse a partir de este sábado, cuando hasta un tercio de la plantilla de facultativos inicie sus vacaciones.

En cifras absolutas, el Gobierno valenciano había dotado en tiempo y forma la dotación presupuestaria para cubrir 606 plazas para médicos internos residentes en los meses de julio, agosto y septiembre, con un presupuesto para la campaña de verano en torno a los 80 millones de euros. Pero todo este esfuerzo ha resultado baldío porque en los años que van desde 2020 hasta 2024, ningún titular del Ministerio de Sanidad ha gestionado la solución para que los MIR que iniciaron los cursos en septiembre de aquel 2020 pudieran terminarlos en mayo de 2024.

Doblaje de turno: respuesta positiva, pero no suficiente

En su PNL, el PP señala a Mónica García, en primer término, y a Diana Morant como responsables de esa falta de facultativos en una comunidad autónoma como la valenciana que es receptora de turistas y que, por tanto, incrementa exponencialmente su población durante estos meses.

La Consejería de Sanidad valenciana, tal como ha adelantado OKDIARIO este 14 de junio, ha ofrecido a los médicos doblar turnos a través de una comunicación interna, según han confirmado a este medio fuentes facultativas.

La respuesta, en líneas generales, ha sido positiva, según las mismas fuentes. Paliarán en parte el problema, pero la solución sólo puede llegar de dos habilitaciones especiales. Una, para que los MIR puedan arrancar ya. Y, la otra, para incorporar a los médicos extracomunitarios. Por tanto, está en manos de dos ministras: Mónica García y Diana Morant.