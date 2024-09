La construcción cae en España por primera vez en 2024, pese a la crisis de vivienda que sufre el país, con un precio del alquiler al alza, según los datos publicados esta semana por Eurostat. Además, el portal estadístico de la Comisión Europea también refleja que se construyen menos edificios que en el año 2021, en plena pandemia, pese a que en aquella época la demanda no era tan alta por las medidas restrictivas contra el Covid-19.

Eurostat mide el nivel de la producción del sector de la construcción. Para ello, toma de referencia el 2021. Es decir, la construcción de ese año se sitúa, en este índice, en 100, y el resto de periodos se miden con respecto a ese nivel.

En España y desde entonces, jamás se ha obtenido ese nivel. En el segundo trimestre del 2024, la construcción estaba en 98, es decir, se construyó un 98% de lo que se hacía en 2021. El problema es que, en el primer trimestre, el índice era del 98,1%, por lo que el sector se contrajo de abril a junio.

En ese índice, España se sitúa por debajo de la media de la eurozona. Por su parte, si se tiene en cuenta exclusivamente la construcción de edificios, el país se sitúa en el 92,2% con respecto al 2021 (la eurozona en el 102,3%).

La construcción cae en España

Por tanto, el portal estadístico muestra que la construcción cae. En concreto, en el segundo trimestre de este año, la producción del sector se redujo en un 0,1%, la primera tasa negativa de todo el 2024.

De nuevo, si se tiene en cuenta exclusivamente la construcción de edificios, la producción cayó un 0,7% en el segundo trimestre con respecto a los tres meses anteriores.

En definitiva, se construye bastante menos que en tiempos de pandemia y, además, la producción cae. Todo esto sucede en medio de una crisis de vivienda que está dando problemas a numerosas familias españolas. La reducción de las nuevas construcción se debe, entre otros motivos, por la dificultad de obtener licencias y por un sistema rígido.

La crisis de la vivienda

De hecho, según Idealista, las inmobiliarias advierten de que los precios de la vivienda van a continuar aumentando, algo que puede tener como una de sus causas la falta de nuevas edificaciones.

Así, la mayoría de los agentes prevé que aumente la oferta en el mercado de compraventa, pero hay cada vez más profesionales que atisban menos operaciones durante este verano. Mientras, los arrendamientos siguen tensionados, con rentas más altas y menos oferta en el mercado.

Por otro lado, el Índice de alquiler sube un punto y medio (59,7 puntos), lanzado por las previsiones de más aumentos de los precios, aunque vuelve a estar tensionado por la escasez de oferta de vivienda en arrendamiento.

Un 54% de los profesionales consultados por Idealista han afirmado que espera captar más viviendas para su venta, el mismo porcentaje que espera concretar más operaciones en los siguientes meses, mientras un 40% declara que los precios seguirán subiendo. Otro 54% espera que los precios se mantengan y tan sólo un 3% cree que los precios bajarán.

Sin embargo, esta situación no abre los ojos de los reguladores. La propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en varias ocasiones que la solución al problema se encuentra en la limitación del alquiler vacacional. No obstante, la responsable no ha contemplado la agilización de los procesos burocráticos para aumentar la construcción en España.

De hecho, los propietarios de los pisos turísticos afirmaron a OKDIARIO que ven con preocupación la intención del Gobierno de regular el número de viviendas con este tipo de alquiler en España.

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Miguel Ángel Sotillos, explicó a este periódico que el sector solicita reunirse con la ministra de Vivienda para que tenga en cuenta a todas las partes, pues la «inseguridad jurídica» que crea el Ejecutivo, así como los ataques constantes al alquiler vacacional, pueden provocar que «muchas zonas de España se arruinen».