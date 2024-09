Jorge Rey lo confirma: es posible que este día vivamos una nueva Filomena

Es posible que este día vivamos una nueva Filomena según este experto en el tiempo que no ha dudado en darnos más detalles de lo que está por llegar. Es el momento de atender determinados sistemas de previsión del tiempo que parece que no fallan. Jorge Rey nos ha dado motivos para ser fieles a las cabañuelas, un momento en el que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente, pero son un sistema de lo más a la última.

Todo el mundo habla de la precisión de este joven para determinar un verano, más lluvioso que los anteriores y unas temperaturas que se han ajustado cada vez más a una nueva realidad que quizás no habíamos esperado. Es la hora de visualizar algunas situaciones que pueden llegar a ser una realidad, con la mirada puesta a unos importantes cambios de ciclo que quizás hasta ahora no tenemos presentes. Una vez más las Cabañuelas se adelantan al resto y nos indican que hay un día, dentro de no mucho en el que quizás empecemos a ver no solo el otoño, sino también el invierno más duro llegar.

Lo confirma Jorge Rey

La confirmación de que podemos tener una nueva Filomena, ha llegado de la mano de un Jorge Rey que ha conseguido conquistar a medio mundo con las cabañuelas. Este sistema tradicional que ha acabado convirtiéndose en uno de los más fiables hasta la fecha jamás visto.

Por lo que, se ha convertido en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Es el momento de tener sobre la mesa un calendario e ir organizando este otoño que ya parece que apunta maneras. Lo hará con unas lluvias abundantes que pueden acabar siendo las que nos hagan reaccionar.

Sin duda alguna, Jorge Rey ya advirtió de que tendríamos esta semana de inestabilidad antes de la calma que precede a una gran tormenta. El veranillo de San Miguel ya parece que será una realidad, pero cuidado, con el esperado puente de octubre podemos tener por delante una serie de cambios que son indispensables.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en cómo organizarnos y evitar esta Filomena que podría trastocar por completo un mes de octubre que podría ser de los más fríos de la historia, en este 2024 de novedades importantes.

Las cabañuelas advierten a un Jorge Rey que estamos ante una época más fría de la habitual, pero eso no quiere decir que nos escapemos del otoño o del invierno. Lo vamos a vivir con más intensidad, empezando por un 10 de octubre en el que el cambio puede ser significativo e incluso apuntar hacia una nueva Filomena.

De momento, Jorge Rey se adelanta a una AEMET que nos dice que este fenómeno puede ser significativo: «La presencia de un centro de bajas presiones sobre el noroeste peninsular provocará un día marcado por la inestabilidad en la Península y Baleares. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos con chubascos afectando a amplias zonas del territorio ya desde primeras horas. Se prevé que éstos vayan acompañados de tormenta, pudiendo dejar localmente granizadas, en el tercio este peninsular y demás área mediterráneas, sin descartarlas ocasionales en el extremo norte. Se esperan más intensos ya desde primeras horas en áreas del tercio nordeste, Alborán y extremo sureste, pudiendo llegar a fuertes, así como especialmente en litorales de Tarragona, Castellón y Valencia, donde podrían llegar a muy fuertes con acumulados importantes. Por la tarde la probabilidad de fuertes se extenderá al área cantábrica e interiores del tercio este y de Galicia, así como especialmente a Baleares, donde también podrían llegar a muy fuertes. Por otro lado se prevé persistencia en el Pirineo, con posibles acumulados significativos, así como en la segunda mitad el día en el extremo oriental del Cantábrico. Contrariamente los chubascos serán menos probables y abundantes en el cuadrante suroeste peninsular y oeste de la meseta Norte. Durante la segunda mitad del día se espera que vayan a menos de suroeste a nordeste tendiendo a abrirse cada vez más claros. Bancos de nieblas matinales en los tercios norte y este peninsulares, con probables brumas o nieblas costeras en Galicia».

Las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas de estas jornadas: «Las temperaturas aumentarán en Baleares y Cataluña, con pocos cambios en Canarias y descendiendo en el resto. También se esperan ascensos en las mínimas en el cuadrante sureste peninsular. Alisio flojo en Canarias, predominio de los vientos de componente oeste en Galicia y Cantábrico, los de este y sureste en Baleares, tercio nordeste y fachada oriental peninsular, y los de sur y suroeste en el resto, tendiendo a arreciar el poniente en el Estrecho».