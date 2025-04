Susanna Griso se entera en directo que su hija ha quedado atrapada por el apagón: «Es una ratonera»

Durante el apagón masivo que sufrió la península ibérica el lunes 28 de abril, los programas de televisión pudieron seguir emitiéndose gracias al uso de transistores. Este fue el caso de Espejo Público Antena3. Allí, en pleno directo, la presentadora,Susanna Griso recibió una llamada telefónica de su hija Mireia. La joven se mostró algo angustiada y dijo estar atrapada en el Paseo de la Castellana de Madrid. Desde el plató, aconsejaron a la joven no entrar en esa avenida puesto que se preveía que iba a haber colapso de coches pero ya era tarde. La hija de Griso confirmó que estaba «bloqueada». Los colaboradores del programa quisieron saber si el coche de Mireia tenía combustible pero la periodista confirmó que el automóvil de su hija es «eléctrico».

España vivió este lunes el peor apagón de su historia. En apenas cinco segundos, el 60% del suministro eléctrico se desvaneció, dejando a millones de ciudadanos sin luz. Los primeros minutos de la caída se apreciaron en los platós de televisión, donde, a las 12.33 horas, las luces se apagaron. Los programas continuaron emitiendo sus contenidos gracias al uso de transistores.

En Espejo público de Antena 3, la presentadora, Susanna Griso habló con su hija, Mireia, quien dijo, angustiada desde su coche, que se disponía a entrar en el Paseo de la Castellana, pero que llevaba en el mismo punto más de veinte minutos.

La periodista explicó que a la joven le recomendaron en la universidad desalojar las aulas. Así, minutos después, Mireia llamó a su madre desde el interior del vehículo. Desde el plató, ante la llamada de la estudiante, intentaron advertirle de que no entrase en la zona de la Castellana. «Me dicen que no entres, que es una ratonera. El consejo es que no entres porque te vas a quedar allí», le dijo Griso a su hija.

«Estoy bloqueada, ya es tarde», dijo la joven, lamentando la situación que le esperaba, especialmente tras las informaciones de su progenitora y sus compañeros.

Sabiendo que iba a permanecer allí un tiempo indefinido, pero que apuntaba a largo, los colaboradores preguntaron si tenía combustible suficiente. Susana desveló que el coche de su hija es eléctrico, pero el consejo sería el mismo, apagar el motor y esperar con paciencia a que la situación se normalizase algo.

«Las rotondas e intersecciones son un caos absoluto», añadió la abogada Beatriz de Vicente, que explicaba que la policía se esforzaba en resolver los problemas circulatorios de los puntos críticos.