Si te gustó ‘Peaky Blinders’ te recomiendo esta serie de Netflix que no podrás dejar de ver

Si eres de los que te encanta Peaky Blinders, no te puedes perder la última serie de su creador Steven Knight La casa Guinness. Una intensa miniserie ambientada en 1860 que se estrena el jueves 25 de septiembre en la plataforma de streaming Netflix y que cuenta la historia de la familia dueña de la famosa cervecera irlandesa Guinness. Tras el fallecimiento de Benjamin Guinness, el patriarca de la familia, cambia el destino de sus cuatro hijos que se enfrentarán entre ellos para dirigir el negocio de la cerveza. Una nueva ficción de solo 8 episodios de aproximadamente que promete igual que Peaky Blinders acción, luchas familiares y un toque de violencia. La serie La casa Guinness es una buena opción para los que están buscando una serie del estilo de Peaky Blinders que tenga un argumento original y que esté a la altura de esta inolvidable ficción.

La serie La casa Guinness es una de las grandes apuestas de Netflix para este otoño y muchos de los seguidores de Peaky Blinders están ya esperando impacientes su estreno. La dirección de esta serie es de Steven Knight, Tom Shankland y Mounia Akl y ha contado con un brillante guion también de Steven Knight. Esta ambiciosa ficción se ha rodado en localizaciones de Irlanda y Estados Unidos para reforzar la ambientación ya que se trata de los dos lugares con los que desarrolla la empresa su actividad. Además de la genial interpretación de sus protagonistas, destaca la dirección artística y el vestuario y la banda sonora de Nicolai Brüel.

¿De qué trata la serie La casa Guinness?

Esta serie comienza con el fallecimiento de Benjamin Guinness en 1868, un conocido hombre de negocios que fue el responsable de la expansión de la marca de cerveza fundada por su abuelo. Este comenzó el negocio con una modesta destilería que con los años se convirtió en una empresa próspera. Sus cuatro hijos son Arthur, el mayor, Edward, el más responsable, Anne, la olvidada de la familia y Ben, un joven con problemas con la bebida. No solo tienen que encargarse del negocio emprendido por sus antecesores, sino que tienen que lograr expandir esta marca de cerveza por todo el mundo.

Una serie totalmente centrada en esta familia de empresarios que ha logrado mantener el negocio durante muchos años. Según la sinopsis de la serie: «Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería».

Esta familia irlandesa, igual que la de Peaky Blinders, es ambiciosa y un poco salvaje. Cada uno de los hermanos oculta diferentes secretos y mentiras y tiene sus propios intereses. Cuando se realiza la apertura del testamento los cuatro hijos se enteran de que solo Arthur y Edward han sido elegido por su padre para dirigir la empresa y continuar su legado.

También la serie pretende aportar un retrato de lo que ocurría en Irlanda durante esta conflictiva época en la que los cambios económicos y políticos eran constantes. No solo el espectador conocerá los barrios más lujosos con sus mansiones y sus costumbres sino también los barrios bajos. Además, en esta serie también tocan los problemas políticos que afectaron a esta familia y a todos los irlandeses. Por ejemplo, en esta nueva ficción salen los Fenians, un partido político que lucha por la independencia de Irlanda y que está en guerra contra la familia cervecera.

El reparto de esta serie de acción

Los papeles de los hijos del patriarca fallecido son interpretados por Anthony Boyle como Arthur Guinness, Louis Partridge como Edward, Emily Fairn como Anne Lee y Fionn O’Shea como Benjamin, el pequeño y más conflictivo. El actor James Norton, al que conocemos por su papel de protagonista Grantchester y que formará parte de la nueva temporada de House of the Dragon, da vida a Sean Rafferty, el encargado de la fábrica y el hombre que realiza el trabajo sucio de la familia Guinness.

También en el reparto de esta serie se encuentran David Wilmot que da vida a Bonnie Champion, James Norton a Sean Rafferty, Jack Gleeson a Byron Hughes, Niamh McCormack a Ellen Cochrane, Seamus O’Hara a Patrick Cochrane, Dervla Kirwan a Agnes Guinness, Michael McElhatton a John Potter, Danielle Galligan a Olivia Hedges, Hilda Fay a Sultan y Cassian Bilton a Michael, entre otros.

La ficción La casa Guinness es una de las series más esperadas de este 2025 y por ahora aunque solo hemos podido ver las primeras imágenes y el tráiler, que os colgaremos al final de este artículo, tiene muy buena pinta. Una serie que no os podéis perder si os encantó Peaky Blimders y este tipo de ficciones de época.