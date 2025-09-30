La serie para olvidarte de ‘El verano en que me enamore’ está en Netflix y es mucho mejor

Los dramas románticos están de moda y, aunque El verano en que me enamoré, basada en la trilogía homónima de Jenny Han sigue siendo un referente para muchos usuarios de Netflix, la segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter también se está convirtiendo en un fenómeno a nivel mundial. La segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter se acaba de estrenar en Netflix y ya se ha colado en el Top10 de las series más vistas a nivel internacional. Además, llueve sobre mojado porque la primera entrega de este intenso drama romántico juvenil arrasó en su estreno en 2023 y se mantuvo durante semanas y llegó a acumular 40 millones de visualizaciones. La protagonista de esta serie es Jackie, una adolescente de Nueva York de solo 15 años cuya vida cambia radicalmente cuando su familia fallece en un accidente y tiene que mudarse a Colorado para vivir con su nueva tutora, Katherine Walter, una amiga de su madre que vive en un rancho con sus diez hijos.

Como cualquier drama juvenil romántico Mi vida con los chicos Walter cuenta con los ingredientes fundamentales: un drama familiar que afecta al protagonista, un amor imposible y la necesidad de encajar en un grupo bastante complejo. La serie Mi vida con los chicos Walter es una adaptación de la novela homónima de Ali Novak de 2014, que se publicó por primera vez en Wattpad y que también se ha convertido en todo un éxito de ventas. Esta serie es una buena opción para los que disfrutan con ficciones del estilo a El verano en que me enamoré o A todos los chicos de los que me enamoré.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter?

En la primera temporada de esta serie conocimos a Jackie su protagonista, papel interpretado por la actriz por la actriz Nikki Rodriguez. una chica de 15 años cuya vida cambia cuando pierde a su familia por un desgraciado accidente y se tiene que trasladar a casa de la mejor amiga de su madre que vive en Silver Falls un aislado rancho de Colorado con sus diez hijos.

Entre todos sus hijos están Alex, un chico muy tranquilo, y Cole, un joven que tiene una actitud bastante rebelde, con los que Jackie entablará una relación de amistad. Mientras se va adaptando a ese entorno tan diferente al de la ciudad de Nueva York en donde residía con su familia, Jackie se va metiendo en el centro de un triángulo amoroso con los dos hermanos difícil de resolver.

En la segunda temporada Jackie que se había marchado de nuevo a Nueva York confundida por su atracción por los dos chicos, regresa al rancho para aclarar sus sentimientos. Además, Jackie quiere encontrar su lugar en la única familia que le queda. Pero cuando llega se encuentra con que no va a ser tan sencillo ya que está centrado en prepararse para un peligroso evento de rodeo y Jackie también está más distante con ella.

Tendremos que esperar a ver esta segunda temporada de Mi vida con los chicos Walter para saber si mantiene la tensión desde el primer episodio como en la primera entrega y si se resuelve al final el triángulo amoroso entre Jackie y los hermanos Walter. Además, ya os podemos adelantar que Netflix ha confirmado el estreno de la tercera temporada de esta prometedora serie para 2026. Ya veremos si esta romántica serie se impone o no al fenómeno creado por las ficciones basadas en novelas de Jenny Han.

El reparto de la segunda temporada de la serie

Los protagonistas de esta serie vuelven a ser los actores Nikki Rodríguez que interpreta el papel de Jackie Howard, esta compleja chica de 15 años que se muda a Silver Falls. El actor Noah LaLonde da vida Cole Walter, el hermano rebelde de la familia y el actor Ashby Gentry a Alex Walter, el chico tranquilo al que le gusta el mundo del rodeo.

También en el reparto de Mi vida con los chicos Walter están el actor Johnny Link que da vida a Will Walter, Corey Fogelmanis a Nathan Walter, Connor Stanhope a Danny Walter, Zoë Soul a Hayley, Sarah Rafferty a Katherine Walter y Marc Blucas a George Walter, entre otros.

Esta segunda temporada de esta romántica serie cuenta con 8 intensos episodios que han sido dirigidos por Jason Priestley, Audrey Cummings y Monika Mitchell y que prometen romances, amistades, malentendidos y una nueva vida para la pobre Jackie. Una buena serie para los amantes de los dramas románticos juveniles que está intentando desbancar a las producciones basadas en las novelas de Jenny Han.