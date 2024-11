La serie de Netflix perfecta para ver en familia: te vas a quedar pegado al sofá todo el fin de semana

Si estás buscando una serie de animación para ver en familia, una buena opción puede ser She-Ra y las princesas del poder, una de las mejores de que se han estrenado en los últimos años. Una original ficción que se estrenó en 2018, creada por Noelle Stevenson (Nimona) y producida por DreamWorks Animation para Netflix. La serie cuenta la historia de Adora, una joven huérfana cuya vida cambia por completo al saber que puede transformarse en la legendaria guerrera She-Ra. Desde ese momento se convertirá en la líder de un ejército de princesas mágicas que tienen que luchar contra el ejército del malvado Hordak y su antigua amiga Catra. Una serie que pertenece al universo de He-Man y Masters del Universo, pero no hace falta conocerlo al detalle. She-Ra y las princesas del poder se ha convertido en una de las preferidas para los niños y los adultos.

Esta serie de animación es un remake de la serie de animación original de 1985 She-Ra: The Princess of the Power de Filmation. La nueva ficción toma como punto de partida la serie original, pero realiza cambios en el diseño de personajes y en la historia principal. Además, aporta un estilo más dinámico y moderno que ha cautivado a muchos de los usuarios de Netflix. En esta plataforma de streaming se pueden ver 5 temporadas y total de 52 episodios con los que seguro que se pueden entretener toda la familia durante este frío mes de noviembre.

¿Qué ocurre en la serie She-Ra y las princesas del poder?

La protagonista de esta serie de animación es una joven llamada Adora que se crio como soldado en la Horda desde que era bebé por la inteligente Shadow Weaver y el malvado Lord Hordak. Adora, su mejor amiga Catra y los demás integrantes del grupo tienen como objetivo derrotar a una banda de princesas rebeldes y restaurar el orden en el planeta de Etheria.

El problema es que tienen que cambiar sus planes cuando la protagonista y Catra se pierden en el Bosque Susurrante. Adora encuentra una espada mágica con la que se puede transformar en la legendaria guerrera She-Ra, la cual no ha sido vista por nadie desde hace más de un milenio. Además, Adora será testigo de cómo sus amigos atacan una ciudad inocente y se dará cuenta de que está luchando en el bando equivocado. La protagonista de esta serie de animación decide abandonar la Horda y a su amiga Catra y se une a la Rebelión para restaurar la paz en su hogar.

¿Por qué hay que ver esta serie de animación?

Uno de los puntos fuertes de She-Ra y las princesas del poder es su entretenida trama y las dinámicas entre sus personajes. Una historia de fantasía que engancha por la forma que tienen sus protagonistas que gestionar sus traumas psicológicos y cuando sus decisiones suponen cambios que escapan a su control.

La trama trata de problemas tan complejos como el duelo, la depresión, el abuso, la inseguridad que causa el abandono o la ansiedad, pero la forma de hacerlo es bastante atractiva y conecta con su audiencia. La serie muestra todo un universo fantástico de personajes y situaciones que sorprende desde el primer episodios.

En cuanto al proceso de creación de esta serie She-Ra y las princesas del poder se ha hecho casi en su totalidad con animación tradicional e incluye algunas escenas de animación por ordenador. La inspiración de esta serie son las series de ciencia ficción de los años ochenta, la animación japonesa, y la obra de los ilustradores Jean Giraud «Moebius», Roger Dean y Hayao Miyazaki.

En cuanto a los protagonistas destaca Adora que es una joven valiente que se convierte en líder de la Resistencia y cada vez que levanta la espada y recita el juramento «Por el honor de Grayskull» se transforma en una guerrera de gran tamaño con fuerza sobrehumana. Además, destaca Glimmer, la joven princesa de Luna Brillante que es una chica impulsiva que siempre cuestiona las decisiones de su madre, la reina Ángela. Una joven capaz de teletransportarse cuando quiere, aunque no puede usar su poder durante mucho tiempo.

También en el reparto están Bow que es un arquero de Luna Brillante y mejor amigo de Glimmer que destaca por su buen carácter y ser capaz de mantener la calma en los momentos críticos y Swiftwind que es el caballo de She-Ra que fue salvado de un ataque de la Horda y, al final, Adora le convierte en un caballo alado que puede hablar y volar a gran velocidad.

En suma, la serie de animación She-Ra y las princesas del poder es una de las preferidas de los más jóvenes y una buena opción para disfrutar de varias tardes entretenidas de sofá y tele en familia