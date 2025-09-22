Es la serie más loca que vas a ver en Netflix y todo el mundo está hablando de ella: te vas a morir de risa

Uno de los estrenos que está sorprendiendo a los usuarios de Netflix es la segunda temporada de la serie de comedia 1670 que se estrenó el 17 de septiembre. Una serie polaca que esta ambienta en esa década y en la que se combina el estilo de falso documental y el humor ácido. Igual que en la primera entrega de esta serie se centra en las tensiones entre la nobleza y el pueblo. Su protagonista es un noble chiflado que tiene que enfrentarse a sus peleas con sus familiares y los conflictos con los campesinos mientras lidera de forma caótica un pueblo polaco en la década de 1670. Una serie que engaña porque parece al principio una serie de época por su increíble escenografía y vestuario, pero pronto el espectador se da cuenta de que es una divertida sátira sobre la ambición, la política y las desigualdades que se han vivido entre los poderosos y el pueblo en diferentes etapas de la historia.

La serie 1670 ha sido creada por Jakub Rużyłło y dirigida por Maciej Buchwald y Kordian Kądziela y cuenta con un divertido reparto el que destacan los actores Bartłomiej Topa y Katarzyna Herman. La primera temporada de esta serie se estrenó en diciembre de 2023 y cuenta con 8 episodios con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Esta segunda temporada de la serie se acaba de estrenar y mantiene la misma estructura. Esta original serie es perfecta para un maratón para las tardes o fines de semana de este otoño que comienza.

¿De qué trata la serie de comedia de Netflix 1670?

Esta serie está ambientada en la aldea polaca de 1670 en donde Jan Paweł Adamczewski es un hombre ambicioso que quiere ser recordado como algo más que un terrateniente y que su nombre sea mencionado en los libros de historia. Jan Paweł Adamczewski es un noble sármata que es copropietario del pueblo de Adamczycha. Para lograr este objetivo este personaje recurrirá a cualquier artimaña sin importarle las consecuencias de sus actos. Sus tejemanejes no tardan en salir a la luz ya que sus decisiones provocan numerosas fricciones con su familia y revueltas en los campos.

Por ejemplo, en el primer episodio de la primera temporada vimos como Jan Paweł recibe una carta invitándolo a una asamblea territorial y allí intentará sabotear las propuestas de aumento de impuestos de su enemigo, Andrzej, el cual es el propietario de la mayor parte de Adamczycha. En la asamblea, Jan Paweł se opone a todas las mociones propuestas y, el final todas son anuladas. Jan Paweł se da cuenta de que puede ir manejando por medio de la asamblea a su pueblo y hacer lo que le venga en gana.

Por esta original serie desfilan originales personajes, algunos inteligentes y otras bastante estúpidos, que van complicando la situación hasta que al final todo se convierte en un caos difícil de gobernar. La serie 1670 sorprende por su combinación de anacronismo, ya que intenta describir un mundo que ya no existe, y la crítica social sobre el comportamiento de los humanos a lo largo de la historia.

El reparto de esta divertida serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Bartłomiej Topa que interpreta el papel de Jan Paweł Adamczewski, un noble sármata y copropietario del pueblo, Katarzyna Herman el de Zofia, la esposa de Jan Paweł que es una fanática religiosa y Martyna Byczkowska el de Aniela, la hija rebelde y progresista de Jan Paweł.

También en el reparto están los actores Michał Sikorski que da vida a Jakub, el hijo menor de Jan Paweł, el cual es sacerdote, Andrzej Kłak a Andrzej, copropietario del pueblo de Adamczycha y enemigo de Jan Paweł y Kirył Pietruczuk a Maciej, un aprendiz lituano e interés amoroso de Aniela. El actor Michał Balicki da vida a Stanisław, el hijo mayor de Jan Paweł y heredero de la propiedad familiar, en la primera temporada y Filip Zaręba en la segunda temporada. como Dobromir Dymecki como Bogdan, el hermano de Zofia, un húsar.

La primera temporada de la serie ya tuvo bastante éxito en la plataforma de streaming y se espera que esta segunda entrega también conquiste a los usuarios de Netflix. Su estilo desenfadado de mostrar la desmedida ambición política por medie de este original personaje que solo quiere pasar a la historia como un gran personaje. La primera temporada obtuvo el Premio a mejor serie de televisión en los Premios de Cine Polaco. La serie 1670 es una propuesta original y diferente que seguro que os va a sorprender por su increíble reparto coral y su crítica de la ambición política.