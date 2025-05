Es la serie más divertida de HBO Max y tendrá una quinta temporada: 5 razones para no perderse ‘Hacks’

En la competitividad actual del streaming, las series cada vez tienen más complicado tener un seguimiento que las lleve a publicar varias temporadas. El último caso lo podemos encontrar por ejemplo en la ficción La rueda del tiempo, cancelada por Prime Video tras una tercera season en la que parecía haber dado con la tecla para adaptar la longeva saga de novelas de Robert Jordan. Pero por suerte, en otras ocasiones los terminales tienen la suficiente paciencia como para dejar que las historias tengan su recorrido natural, logrando éxitos inesperados. Algo que nos ha demostrado la reciente noticia de la renovación de una quinta temporada para Hacks.

Con todavía la emisión pendiente del último episodio del final de la cuarta temporada (programado para el día 29 de mayo), la divertida comedia de HBO Max seguirá siendo el estandarte cómico de un terminal al que prestamos más atención por sus miniseries y proyectos como The Last of Us 2, pero que también esconde pequeñas joyas del brillo de este inteligente y feminista serial protagonizado por Jean Smart y Hannah Einbinder. Por ello y tras «tocar oro» en certámenes del impacto mediático de los Emmy, los Globos de Oro o los Critics’ Choice, no nos extraña que la quinta temporada de Hacks sea una realidad. La serie, está producida por Universal Televisión (propiedad de Universal Studio Group) y con HBO Max como distribuidora oficial. Dos cerebros de los despachos en el organigrama de la propiedad intelectual, los cuales han celebrado en un comunicado el objetivo de haber renovado para ampliar las aventuras conjuntas en el mundo del espectáculo de Deborah Vance (Smart) y Ava (Einbinder).

Tendremos quinta temporada de ‘Hacks’

«Felicitamos al elenco y al equipo singularmente talentoso de Hacks y a nuestros excelentes socios de universal Televisión», apuntaba Sara Aubrey, directora de la programación original de Max. Por su parte, Erin Underhill, presidenta de Universal Television, expresó igualmente entusiasmo del anuncio de la quinta temporada de Hacks: «Al igual que la propia Deborah Vance, Hacks se vuelve cada vez más audaz, nítida, e icónica con el tiempo. Estamos encantados de seguir divirtiéndonos con Jen (Statsky), Paul (W. Downs), Lucia (Aniello), nuestro extraordinario elenco y equipo, y nuestros socios de Max».

En total, Hacks ha recibido 48 nominaciones a los Emmy y su cuarta temporada, se ha consolidado como un de las cinco mejores series de HBO Max desde su estreno. Pero si todavía no le has dado una oportunidad, a continuación repasamos 5 razones que la convierten en una ficción tremendamente especial:

5 razones para no perderse ‘Hacks’

1- Sus dos carismáticas protagonistas

Como bien reza su sinopsis oficial, Hacks explora el proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una veterana cómica de Las Vegas venida a menos y Ava, una talentosa pero inexperta escritora de 25 años contratada para «actualizar» el repertorio de chistes de la estrella otrora. Destacando por ese poderoso protagonismo femenino, la historia creada por Lucia Aniello, Paul W, Downs y Jen Statsky genera, una mirada feminista a la escena del espectáculo, concretamente en la vertiente del humor, sector en el que no es nada habitual encontrar a las mujeres.

2- Un respiro a la sobriedad de HBO

Entre tanta The Last of Us, Juego de Tronos, The Pitt o El cuento de la criada…alguien debería decir a HBO Max eso de que un día sin sonreír es un día perdido. La renovación de la quinta temporada de Hacks es la confirmación de que al menos, tendremos comedia original para rato en el terminal.

3-La crítica al mundo del espectáculo

Los giros y el retrato del mundo del espectáculo responde a una ácida crítica que trata de igual manera al edadismo que sufre el personaje de Smart, como la juventud e inexperiencia de alguien como el rol de Einbinder, quien intenta hacerse un hueco en un negocio sumamente complicado.

4-Inteligente y conmovedora

El escenario de Las Vegas apunta ese toque de glamour y decadencia que sirve como telón de fondo para un libreto divertido e ingenioso, el cual transita a menudo entre la ironía y la emoción más conmovedora.

5-Explora temas de la actualidad

La edad, el feminismo y la amistad intergeneracional entre estas mujeres funciona en gran medida gracias a la química de ambas protagonistas. Así, Hacks habla en clave de «metahumor», expresando el proceso creativo de un show de comedia bajo una perspectiva femenina.