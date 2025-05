Adiós a MAX: giro histórico que te va a afectar si tienes esta plataforma

Al igual que sucede en entre las bambalinas del séptimo arte, el mundo del streaming también tiene sus cambios estratégicos, derivados de una competencia que ha ido in crescendo desde la propia explosión del mercado. El caso más palpable es el de Netflix. Como buena líder del sector, la compañía de Ted Sarandos ha sido la primera en tomar decisiones tan comprometidas como la inclusión de publicidad o la eliminación del sistema de compartir cuentas, siendo seguida por la mayoría de sus principales rivales. Pero entre todas ellas, sólo una ha cambiado cuatro veces de nombre oficial. Sí, Max vuelve a cambiar el título de su aplicación recuperando su anterior nomenclatura: HBO Max.

Cualquiera con un mínimo de conocimiento de lo que significa la cultura ficcional televisiva sabía que renunciar a una marca como «HBO» era un craso error de marketing. Las siglas de Home Box Office («taquilla en casa») han representado desde los 90 un sello de calidad, demostrando durante años ser los mejores en esto de crear historias para la pequeña pantalla. Los Soprano (1999), The Wire (2002), A dos metros bajo tierra (2001) o Juego de Tronos (2011) son simplemente, algunos ejemplos de cómo el terminal ha dominado siempre el formato, teniendo en repetidas ocasiones «la serie del momento» en su catálogo. Por ello, lo que para muchos era ya un claro fallo manifiesto, A Warner Bros. Discovery le ha tomado casi dos años darse cuenta de esto y ahora, acaba de rectificar y dar marcha atrás con su eterno rebranding de naming, volviendo a una esencia que jamás debieron perder.

El vaivén con el nombre podría reducirse únicamente a este regreso corrector, pero lo cierto es que desde que diese su salto al mercado como aplicación, el terminal ha recibido hasta cuatro nombres: HBO Now, HBO Go, HBO Max, Max y ahora, otra vez HBO Max. Un laberinto de galimatías en forma de siglas que a nivel de calle, la gente seguía reconociendo como simplemente HBO. Pero, ¿por qué desde la major han tomado de nuevo esta decisión? ¿Afecta esto de alguna forma a los suscriptores?

Adiós a Max: hola HBO Max

Lo primero que debemos saber es que a priori, el rebautizo como HBO Max no viene ligado a un cambio de tarifas o a un proceso en el que los usuarios tengan que registrarse de nuevo. Si que se espera una comunicación vía correo electrónico con los clientes y seguramente, una actualización de la app desde los diferentes dispositivos en los que utilizamos la plataforma.

THR avanzó la noticia, pero fue desde el upfront de Warner Bros. Discovery en Nueva York hace una semana, donde conocimos de manera oficial la nueva a través del CEO, David Zaslav:

«El poderoso crecimiento que hemos visto en nuestro servicio de streaming global se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy traemos de vuelta HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios de comunicación, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años».

Por su parte el presidente de HBO, Casey Bloys, infirió en que la motivación e idea de volver a HBO Max no tenía que ver con un error del pasado, sino con un nuevo impulso que se sumase a lo bien que ya estaban haciendo las cosas en materia de crecimiento: «Con el rumbo que llevamos y el fuerte impulso del que disfrutamos, creemos que HBO Max representa mucho mejor nuestra actual propuesta al consumidor. Y establece claramente nuestra promesa implícita de ofrecer contenidos que sean reconocidos como únicos y, robando una frase que siempre decíamos en HBO, por los que merezca la pena pagar».

El final de Succession (2018) dejó un legado de grandes series un tanto vacío, pues aunque la segunda temporada de The Last of Us esté siendo un éxito, todavía está muy lejos de ser una serie generacional a la altura de lo que el estudio nos tiene acostumbrados.

HBO en España

La transformación será un cambio mundial y la vuelta de HBO por tanto, se dará del mismo modo en España. En nuestro país, la empresa maneja aproximadamente 2 millones de suscriptores, estando por detrás de Prime Video y Netflix. Eso sí, todavía supera a Disney + o aplicaciones todavía más de nicho como SkyShowtime y Apple TV +.

Aparte del anuncio y de las declaraciones, Zaslav mostró el nuevo logo, abandonando el color azul y apostando de nuevo a un blanco y negro que nos recuerda a la HBO más clásica.