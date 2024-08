La serie imperdible de Blanca Suárez en Netflix: el maratón perfecto para este puente

Una de las series más esperadas de este verano es el drama hospitalario Respira que se estrenará el próximo 30 de agosto en Netflix. Esta ambiciosa serie ha sido creada por Carlos Montero y su productora El Desorden Crea Carlos lleva más de veinte años escribiendo historias y ha creado series de éxito como Física o Química, El desorden que dejas o Élite. La serie cuenta la historia de los médicos y residentes de la sala de urgencias del hospital público Joaquín Sorolla de Valencia. Estos trabajan sin descanso a un ritmo frenético de la sala de urgencias hasta que ingresa una paciente con un cargo público importante y esto pone de relieve el descontento de los profesionales que comienzan una drástica huelga sin servicios mínimos. La serie Respira está protagonizada por los actores Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos y Borja Luna, entre otros muchos.

En otros países estos dramas hospitalarios son numerosos, pero en España por ahora no hay ninguna serie centrada en el trabajo de los médicos y residentes que trabajan en la zona de urgencias. Sí hay alguna serie cuyas protagonistas son médicos como Hospital central o Médico de familia. En otros países, sin embargo, podemos encontrar, por ejemplo, dramas hospitalarios de urgencias como The Good Doctor. New Amsterdam o Anatomía de Grey. Este tipo de series tienen un gran número de seguidores en todo el mundo y son dramáticas, interesantes y bastante emotivas,

¿Qué va a pasar en la serie de Netflix Respira?

La serie Respira cuenta la historia de los médicos y los residentes de un hospital público en la zona de urgencias en las que se viven situaciones límite todos los días, a todas horas.

Todos tienen que bregar con el exceso de trabajo, la falta de sueño, las tensiones del área de Urgencias y todo tipo de problemas. El ingreso de la alcaldesa de la ciudad será la gota que colma el vaso para todos estos profesionales. Todos deciden comenzar una drástica huelga sin servicios mínimos que puede poner varias vidas en peligro, y por supuesto, puede tener muchas consecuencias importantes.

Según la sinopsis de la serie: “El Hospital Joaquín Sorolla se enfrenta a muchos retos: un equipo médico al borde del colapso, una huelga general llamando a las puertas, unos pacientes que deben ser atendidos y unas condiciones nada fáciles, en las que sus propias vidas se encuentran en grandes encrucijadas. El juramento hipocrático reúne todas las promesas que hace un médico al ejercer su profesión, pero ¿podrán seguir manteniéndolas cuando estén llegando a su límite?”.

Los residentes trabajan también al límite en la zona de Urgencias y también tienen que decidir si secundarán la huelga. Para ellos esta etapa de su vida es la mejor para demostrar su valía como médicos y secundar la huelga podrá tener consecuencias fatales para su carrera profesional. ¿Se unirán todos a la huelga o algunos residentes darán al final un paso atrás?

Una ambiciosa serie española dirigida por Marta Font Pascual y David Pinillos que está protagonizada por los actores españoles Najwa Nimri (La casa de papel, Sagrada Familia), Aitana Sánchez-Gijón (Madres paralelas, La Regenta), Blanca Suárez (Las chicas del cable, Jaguar), Manu Ríos (Élite, El silencio), Borja Luna (Cristo y Rey, Sin huellas) y Alfonso Bassave (Estoy vivo, Antidisturbios), y se estrenará el próximo 30 de agosto en Netflix.

La carrera fulminante de Blanca Suárez

La carrera como actriz de Blanca Suárez despegó con la serie El Internado que comenzó a emitirse en 2007 y tras siete temporadas finalizó en 2010. Esta serie de misterio juvenil cuenta con 72 episodios en total que se emitieron en Antena 3 y que ahora se pueden ver completos en Amazon Prime Video. Gracias a sus buenos resultado s de audiencia esta plataforma creó un remake, Las Cumbres que ha contado con tres temporadas.

Además de esta conocida serie, la actriz Blanca Suárez ha sorprendido con éxitos como Las chicas del cable la primera serie española de Netflix, Jaguar y El Barco que también se pueden ver en la plataforma de streaming Netfix. Ahora va a sorprender a todos con su papel de Jésica en esta serie de drama hospitalario en la que estará acompañada por la actriz Najwa Nimri que interpretará el papel de Patricia y Manu Ríos como Biel.

Además de en la serie Respira, este año hemos podido ver a la conocida actriz española en la serie Disco Ibiza Locomía y la veremos en la serie musical de los Javis Mariliendre con los actores Omar Ayuso, Mariola Terés, Carlos González y Mariano Peña. En 2025 la veremos en Algo parecido a un asesinato, una película que dirigirá Antonio Hernández y en la que estarán también los actores Eduardo Noriega y Tamar Novas.