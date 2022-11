La serie de HBO de la que todo el mundo habla: un auténtico drama que te mantendrá en tensión

La plataforma de streaming HBO Max acaba de estrenar la miniserie western The English y ya se ha convertido en una de las sorpresas de este mes de noviembre. La serie cuenta la historia de una inglesa aristocrática, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) y un explorador de caballería de Pawnee, Eli Whipp (Chaske Spencer) que se unen en 1890 en el centro de Estados Unidos para dirigirse a la nueva ciudad de Hoxem en Wyoming.

The English es una original serie escrita y dirigida por el multipremiado Hugo Blick (The Honorable Woman, Black Earth Rising, The Shadow Line), y producida por la conocida productora Drama Republic (Doctor Foster, Us, The Honorable Woman) en asociación con All3Media International.

Un destino y un pasado compartido

The English es una de las grandes apuestas de HBO Max en la que según la sinopsis “toma temas centrales de la identidad y la venganza para contar una parábola singularmente convincente sobre la raza, el amor y el poder”.

Lady Cornelia Locke llega a Estados Unidos con una bolsa de dinero, empeñada en matar al hombre que considera responsable de la muerte de su hijo. Allí se encontrará con el explorador de caballería de Pawnee, Eli Whipp con el que se enfrentará en su viaje hacia Hoxem a diversos obstáculos cada vez más complicados y aterradores que los pondrán a prueba física y psicológicamente. Pero a medida que superan cada obstáculo, se acercan más a su destino final.

Al mismo tiempo el sheriff local Robert Marshall (Stephen Rea) y la joven viuda Martha Myers (Valerie Pachner) están realizando una investigación sobre una serie de extraños y macabros asesinatos sin resolver. Al final todo se enlazará y los dos protagonistas de esta serie comprenderán que es lo que está pasando y cuál es su futuro.

El reparto de The English

La serie está protagonizada por la actriz Emily Blunt que interpreta el papel de Lady Cornelia Locke y el actor Chaske Spencer al explorador de caballería de Pawnee Eli Whipp. El actor Stephen Rea (The Shadow Line, The Honorable Woman) da vida al personaje de Marshall y la actriz Valerie Pachner (Vida oculta, The King’s Man: La primera misión) a Martha Myers. Además destaca por su convincente papel de villano el actor Ciarán Hints da vida a Richard Watts, un hombre racista, misógino y bastante peligroso.

En el reparto están también otros actores como Rafe Spall (Muerte en Salisbury, Ciclos), Tom Hughes (El descubrimiento de las brujas, Victoria) , Toby Jones (El prodigio, Detectorists) y Ciarán Hinds (The terror, La mujer de negro).