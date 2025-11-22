La serie de HBO que ha enamorado a Ernesto Alterio por sus protagonistas: «Un cura que dejó los hábitos»

Una de las series que está triunfando en la plataforma de streaming Max es Task, una original ficción de drama criminal que se estrenó en septiembre. Está protagonizada por el actor Mark Ruffalo, recuerda un poco a series como Mare of Easttown o True Detective y se ha convertido en la favorita de muchos de sus suscriptores. La serie Task está ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia en los que un agente del FBI que fue hace años un sacerdote dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos a narcotraficantes que han sido organizados por un sencillo hombre de familia del que nadie sospecha nada. Task es una interesante ficción que consta de solo una temporada de 7 episodios y ha sido creada y escrita por Brad Ingelsby para HBO. Una serie perfecta para los que disfrutan con series de intriga en las que un agente de seguridad tiene que descubrir un misterio en una zona rural u obrera en la que sus habitantes esconden muchos secretos y mentiras.

El conocido actor Ernesto Alterio ha confesado en una entrevista que también le ha gustado mucho esta serie por el tratamiento que se le da a los personajes. «El protagonista es un personaje complejo, no es el típico héroe. Es un cura que dejó los hábitos, que tiene unas relaciones familiares complejísimas. Pero ahora trabaja para el FBI y tiene que sacar adelante una investigación», ha explicado el actor. Ernesto Alterio acaba de estrenar la película Todos los lados de la cama que se puede ver en las salas de cine y es la continuación de las cintas El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama.

Como ha señalado el actor Ernesto Alterio, uno de los puntos fuertes de Task es la brillante interpretación de su protagonista el actor Mark Ruffalo y de otros miembros del reparto como Tom Pelphrey, Emilia Jones o Fabien Frankel.

¿De qué trata la serie de drama criminal Task?

Esta serie cuenta la historia del agente especial Tom Brandis que, tras una tragedia familiar, decide volver a un pueblo de Maine en una zona rural, obrero y aislada del mundo. Tom es un exsacerdote católico que tras esa tragedia se tomó un tiempo libre y ahora ha vuelto a esa localidad para dirigir un grupo de trabajo que investiga una serie de robos a mano armada a casas de narcotraficantes.

Lo que descubrirá es que el líder de este grupo es Robbie Prendergast, un padre de familia que, cansado de su difícil situación económica, se dedica a robar casas de droga para mantener a sus hijos. Nadie de su entorno sospecha que él es el líder de estos robos. La serie no solo se centra en que el protagonista y su grupo resuelvan el caso, sino que también sacar a la luz problemas como la culpa y el perdón. Sus personajes son seres complejos que no actúan de forma impulsiva. sino que lo hacen obligados por situaciones y problemas de peso.

El reparto de esta serie de drama criminal

El conocido actor Mark Ruffalo interpreta el papel de Tom Brandis. Un hombre íntegro que carga con un pasado complejo y Tom Pelphrey a Robbie Prendergrast, un recolector de basura de J&W Sanitation que roba «casas trampa» de bandas de narcotraficantes en el área de Filadelfia. La actriz Emilia Jones da vida Maeve Prendergrast, la sobrina de 21 años de Robbie que se ha ocupado desde que su esposa se marchó hace un año del cuidado de sus hijos pequeños.

En el reparto también están los actores que dan vida a los personajes que se unen al grupo de Tom: Fabien Frankel como Anthony Grasso,​ un detective del condado de Delaware, Thuso Mbedu como Aleah Clinton, una sensata sargento detective de Chester y Alison Oliver como Elizabeth «Lizzie» Stover, una soldado inexperta de la PSP.

En cuanto al grupo de ladrones que trabajan para Robbie está formado por el actor Raúl Castillo que interpreta el papel de su amigo Cliff Broward y Owen Teague como Peaches, que es su cómplice en los robos de la casa trampa. También tienen un papel de peso Silvia Dionicio como Emily Brandis, la hija adoptiva de Tom, Martha Plimpton como Kathleen McGinty, el oficial superior de Tom, Jamie McShane como Perry Dorazo, uno de los líderes nacionales de la pandilla de motociclistas Dark Hearts, Sam Keeley como Jayson Wilkes, un miembro de los Dark Hearts y Phoebe Fox como Sara, la hija biológica de Tom, entre otros.

La serie Task es una buena opción para los que están buscando un drama de policías y ladrones en el que nada es lo que parece y en el que sus protagonistas tienen que luchar por sobrevivir en un ambiente bastante hostil. La buena noticia para sus seguidores es que esta serie se ha renovado para una segunda temporada, aunque todavía no sabemos cuál será la fecha de estreno.