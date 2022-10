La serie de HBO Max que todo el mundo quiere ver: los motivos para no perdértela

Las series de época se han puesto de moda tras el estreno de Los Bridgerton. Una de las que ha tenido más éxito ha sido La Edad Dorada, una serie que HBO en enero de 2022. Una ficción creada por Julian Fellowes, al que ya conocemos por su trabajo en Gosford Park, Downton Abbey, La reina Victoria, Belgravia y Pompeya.

La primera temporada de La edad dorada (The Gilded Age) cuenta con nueve episodios de unos 50 minutos cada uno en HBO Max y nos traslada a la Nueva York de finales del siglo XIX. Una ciudad llena de contrastes en la que muchos intentaban hacer fortuna y otros solo sobrevivir.

El crecimiento de las clases altas

La edad dorada cuenta la historia de Marian Brook (Louisa Jacobson), sus tías de neoyorkinas de la Quinta Avenida y los que se codeaban con ellas en la parte más lujosa de Manhattan. La trama tiene lugar entre 1870 y 1890 en una época de cambio económico y prosperidad en Estados Unidos en la que las clases altas aumentaban, daban fiestas y hubo muchos avances tecnológicos.

El magnate del ferrocarril George Russell (Morgan Spector) y su esposa Bertha (Carrie Coon) están construyendo una enorme mansión en la Quinta Avenida. En frente viven las hermanas Agnes van Rhijn (Christine Baranski) y Ada Brook (Cynthia Nixon), que pertenecen a la vieja aristocracia ya que su familia ha vivido en Estados Unidos desde el siglo XVII).

Las hermanas no quieren mantener ningún contacto con sus nuevos vecinos ricos e intentan evitar cualquier contacto. Su hermano malgastó su fortuna y Agnes tuvo que casarse, pero Ada sigue soltera. Su sobrina Marian Brook (Louisa Jacobson) acaba de perder a su padre y su herencia supone solo 30 dólares, por lo que su abogado, Tom Raikes (Thomas Cocquerel), le aconseja que se vaya a vivir con sus tías Agnes y Ada aunque no haya tenido mucho trato con ellas y no sabe cómo va a ser recibida. En la estación de tren conoce de forma fortuita a una mujer negra Peggy Scott (Denée Benton) cuando le robaron el dinero y los billetes de tren. Marian se lleva a Peggy a la casa de sus tías, que la contratarán como secretaria.

La segunda temporada de La edad dorada

La edad dorada ha contado con el éxito de la audiencia y la crítica y ya se ha anunciado que habrá una segunda temporada de esta serie de época.

Una serie brillante con un buen reparto que ha triunfado con una historia interesante en la que se da a conocer la vida cotidiana en los primeros años del siglo XIX. Una buena opción para los que disfrutan con las ficciones de época de calidad.