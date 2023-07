Russell Crowe está harto de que los periodistas le pregunten siempre por esta secuela

Russell Crowe es un actor que está de sobra acostumbrado a hablar en las entrevistas sobre sus grandes éxitos. Sin embargo, desde hace un año hay una pregunta que se repite en todas sus ruedas de prensa. Esta no es otra que Gladiator 2, la secuela en la que obviamente no está, pero de la que todo el mundo quiere su opinión. Ahora, parece que el australiano está un poco harto de tener que decirle a todo el mundo que no estará en la secuela que rueda Ridley Scott.

Gladiator 2 comienza dos décadas después de los acontecimientos de la película ganadora del Oscar. Esta tendrá como protagonista a Lucius, el sobrino del villano Cómodo al que interpretó de forma brillante Joaquin Phoenix. Este heredero del Imperio Romano estará interpretado por el nominado de la Academia, Paul Mescal. Y es que aunque parezca una evidencia, Russell Crowe no interpretará a Máximo Décimo Meridio, entre otras cosas porque el personaje murió al final de la cinta original. Cansado de que le pregunten sobre ello, al final el australiano ha estallado en el Festival de Cine de Karlovy Vary, respondiendo a Variety de la siguiente forma:

“Deberían estar pagándome por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. Seis pies debajo. Pero admito un cierto matiz de celos, porque me recuerda cuando era más joven y lo que significó para mí en mi vida”.

Esta no es la primera vez en la que Crowe se distancia públicamente de Gladiator 2, en otra entrevista reciente contó que la película no involucra a su personaje. “Es una extensión de la narrativa, pero va mucho más allá del fallecimiento Maximus (…) Escuche que el joven Paul es un buen tipo y le deseo la mejor de las suertes”, declaraba el actor de títulos como Robin Hood y Noé.

Gladiator 2 contará con el regreso de Connie Nielsen y Derek Jacobi a sus antiguos papeles, mientras que Mescal estará acompañado de grandes rostros como Denzel Washington (American Gangster), Joseph Quinn (Stranger things) y Pedro Pascal (The Mandalorian). Todavía se desconoce la fecha de estreno, pero sabemos que actualmente Scott e encuentra rodándola. Se espera que se estrene en algún momento de 2024.