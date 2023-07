Robert Eggers dice que su remake de ‘Nosferatu’ podría haber sido un fracaso

Robert Eggers no tiene todavía una larga carrera a sus espaldas de la talla de otros cineastas como Martin Scorsese o Quentin Tarantino, pero el joven director ya ha trabajado en proyectos relevantes, en torno a grandes figuras de la interpretación. Es por eso que está agradecido de su recorrido, porque como ha asegurado en una reciente entrevista, su remake de Nosferatu podría haber sido un auténtico desastre.

El guionista y realizador le explicó que de no haber sido por El hombre del norte, abordar un proyecto tan complejo como la nueva versión del clásico de Murnau, habría corrido el mismo peligro que el de su protagonista: no poder ver jamás la luz del día. Esa situación no es para nada algo que se plantea el propio Eggers, ya que para él, este nuevo trabajo no es uno cualquiera en su portfolio como director. Rehacer la clásica historia de vampiros es un sueño que lleva persiguiendo desde que encendió una cámara por primera vez y en concreto, lleva en desarrollo desde el pasado 2016.

“Estoy tratando de ir más allá de lo que soy capaz”, le contaba a la revista Empire. Robert Eggers se sinceró y mencionó que había sido un trabajo muy problemático. Una confesión que sorprende mucho más si tenemos en cuenta que la propia El hombre del norte ya destacó como un rodaje duro: “Como siempre, fue un rodaje difícil. Una noche estábamos rodando una escena en un barco con mucha lluvia y olas, y el deflector de la lluvia, que trata de expulsar el agua de la lente, se estaba rompiendo y empañando. Pasé los últimos días trabajando sólo con marineros rusos en un barco”.

Después agregó lo feliz que estaba de haber tenido la experiencia anterior de haber rodado El hombre del norte, sintiendo que cuando piensa en el anterior plan de producción de Nosferatu no puede evitar decir bien alto que se imagina “un fracaso”. Nosferatu está protagonizada por Bill Skarsgård (John Wick 4), Lily-Rose Depp (The idol), Nicholas Hoult (Renfield), Aaron Taylor-Johnson (Bullet train) y el que hasta ahora parece uno de los actores fetiche de su filmografía, Willem Dafoe (El faro). “Willem está dispuesto a cualquier cosa y se cortará el brazo para la escena. Es un jodido placer trabajar con él. Estuvo en El hombre del norte, estuvo en Nosferatu, espero nunca hacer una película sin él”.

El remake de Nosferatu está programado para llegar a los cines el próximo 2024.