El renacer de Pamela Anderson como actriz continuará con el reboot de ‘Agárralo como puedas’

Ya sea dentro de una película o tras las cámaras, parece imposible desmentir que a Hollywood le fascinan las historias de superación. Un adagio ejemplificado año tras año en la recta final de unos premios que este 2025, podría tener a Demi Moore como su máxima representarte. Tras ganar el Globo de Oro a la Mejor actriz (comedia o musical) por La sustancia, es bastante probable que la intérprete termine con opciones serias en las futuras estatuillas doradas. Pero su mediática e inequívoca presencia en el filme viral de Coralie Fargeat ha terminado eclipsando otra resurrección profesional: la de Pamela Anderson en The Last Showgirl.

Nominada junto a Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Kate Winslet y Fernanda Torres, la ex estrella de Los vigilantes de la playa fue una de las grandes protagonistas de la 82ª edición de los galardones que entrega la HFPA (siglas en inglés de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood). Porque aunque al final fue Torres la que se llevó la consideración, estar nominada para la categoría dramática de los Globos de Oro 2025 ha supuesto, una especie de segunda oportunidad en la industria para esta canadiense de 57 años. Porque a diferencia de perfiles como el de Moore o Brendan Fraser, Anderson ni siquiera fue considerada como un reclamo fuera de la pequeña pantalla, siendo relegada a ser un mito erótico perpetuo dentro de la serie de los 80 que protagonizó David Hasselhoff. Ahora, esa imagen podría dar un vuelco gracias a The Last Showgirl, el rol dramático en el que interpreta a una bailarina de Las Vegas de avanzada edad. El valorado filme está dirigido por Gia Coppola y si bien ese lado serio le ha sentado maravillosamente, su validación crítica no va a impedir que regrese a la «comedia ligera» donde encontró un espacio a principios de los 2000, con su participación en proyectos de la talla de Borat, Dos rubias muy rubias o Superhero Movie. Por ello, no se lo pensó dos veces en aceptar participar en el reboot de Agárralo como puedas que Paramount Pictures está preparando con Liam Neeson y el director Akiva Schaffer (Chip y Chop: Los guardianes rescatadores).

Pamela Anderson y su nueva comedia

Basada en la franquicia original creada por los hermanos Zucker (David y Jerry), se sabe muy poco sobre el desarrollo que tendrá esta revisión del clásico de los 80, pero ya se ha especulado con la idea de que Neeson interpretará al hijo de Frank Drebin (Leslie Nielsen). Aparte del nominado al Oscar y de Pamela Anderson, lo que sí conocemos es la participación de un elenco principal donde aparecerán Kevin Durand (Abigail), Paul Walter Hauser (Cobra Kai), David Lengel (Richard Jewell) y Danny Huston (21 gramos).

La cinta está programada para llegar a los cines el 1 de agosto y mientras esperamos, Anderson ha querido explicar lo bien que se lo ha pasado rondando con el director y su equipo de cómicos, además de poner especial atención en lo sorprendente que nos resultará la vis cómica del protagonista de La lista de Schindler.

«Fue muy divertido. Quiero decir, es muy diferente a esta película. Es una comedia de alto nivel. Literalmente me estoy chocando contra las paredes, algo que siempre quise hacer», contaba la actriz en una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers.

El cambio del cine independiente

Durante la charla, Anderson se deshizo en elogios hacia el equipo y advirtió la gran diferencia que supone para un actor pasar de un producto independiente como The Last Showgirl a una producción de una gran major.

«Liam (Neeson) es todo un caballero. Es un amor, un amor, y tuvimos una gran conexión. Akiva es un director maravilloso. Pero qué diferencia, pasar de una película independiente a una película de Paramount». Después siguió diciendo que el equipo de Saturday Night Live estaba allí contando chistes en el set y que Liam es tan divertido que nos va a sorprender gratamente. Desde luego, el británico ha pasado tanto tiempo siendo un héroe de acción dramático que su nuevo papel en esta comedia generará bastante expectación para la audiencia.

¿Cuándo se estrena ‘The Last Showgirl’?

La sinopsis oficial de The Last Showgirl es la siguiente: «Una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida».

Con un reparto que también incluye a Kiernan Shipka (Mad Men), Brenda Song (La red social), Jame Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes) y Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia), en España tendremos que esperar hasta el 14 de marzo para poder verla en las salas de cine.