‘Renacer’ está bien pero Netflix tiene una serie turca que va a destronar a todas las demás

Llegó hace apenas una semana a la plataforma, pero en poco tiempo se ha convertido en una ficción dispuesta a destronar la hegemonía turca de Renacer: Netflix ha encontrado en Amor y riqueza a su nuevo culebrón insignia. Disponible desde el pasado 10 de octubre, la creación de Meriç Acemi ha captado rápidamente la atención de los fans de un género que lleva bastantes años siendo exportado triunfalmente por la tierra de las cuatro estaciones a todo el mundo y desbancando en cierta medida a otro tipo de propuestas iberoamericanas que tradicionalmente, habían sido las otrora reinas de la temática.

Nada más aterrizar en el catálogo de «la Gran N roja», los fanáticos de propuestas como Renacer (disponible en Atresplayer) vieron cómo Netflix deslizaba en su abanico de contenido una nuevo placer culpable para los amantes de la ficción de sobremesa. Aristocracia, herederos, lujos, rivalidad, atracción…Amor y riqueza va a quitarle a los suscriptores del estudio californiano las ganas de echarse una siesta. Porque con la serie protagonizada por Asli Enver y Engin Akyürek, los acólitos del generó pueden pegarse un buen maratón con este drama romántico que tras dejar sin resolver varios hilos argumentales de su trama, promete regresar próximamente con una segunda y apasionante temporada. No obstante ¿de qué trata realmente esta historia?

Si te gustó ‘Renacer’: Netflix estrena ‘Amor y riqueza’

Según su sinopsis, la trama de Amor y riqueza se centra en Nihal (Asli Enver), una rica heredera y Osman (Akyürek), un magnate hecho así mismo. Un choque entre dos riquezas que explora la atracción y competitividad relacionada entre la riqueza aristocrática, más tradicional y diplomática y el acaudalado éxito de los negocios de la actualidad, cuyos valores están mucho más arraigados a lo terrenal y lo emotivo.

Sin embargo, a diferencia de otros dramas como Renacer, Netflix ha logrado que Amor y riqueza funcione como un catalizador de las tensiones y dinámicas de poder, representando la rigidez de los estratos sociales y el privilegio heredado.

La trama se inicia cuando Nihal recibe el proyecto de diseñar un yate para los Bulut, la familia de Osman. A raíz de ello se iniciará un romance en medio de una lucha de poder entre familias en la cual no faltarán los engaños ni las manipulaciones. Con 8 capítulos de aproximadamente 45 minutos de duración, Amor y riqueza va camino de convertirse en un nuevo capítulo viral en la tradición de contenidos originales generados bajo el paraguas de la marca fundada por Reed Hastings y Marc Randolph.

Una nueva serie viral

El triunfo de Amor y riqueza no se ha hecho esperar y su presencia en las listas virales de la compañía es indiscutible. En España está en el puesto Nº10 de las series más vistas y en el top internacional, la ficción ocupa el cuarto lugar, acumulando casi 4 millones de reproducciones y estando presente entre el contenido con más espectadores en 56 países diferentes.

¿Seguirá creciendo su presencia en el terminal u otra serie terminará irrumpiendo y ocupando su lugar de nicho en el melodrama romántico?