El reencuentro de ‘Forrest Gump’: Prime Video estrena la nueva película de Tom Hanks y Robin Wright

En un Hollywood en el que afloran secuelas tardías como Gladiator II o Bitelchús Bitelchús, no es de extrañar que lo nostálgico alcance niveles metacinematográficos. Es decir, reuniones que no tienen que ver con una continuación, pero que se venden como el reencuentro de actores y cineastas que llevaban bastante tiempo sin colaborar. Es el caso de la última película que acaba de estrenar Prime Video. Una asociación fílmica que se remonta hace más de 30 años, cuando Tom Hanks y Robin Wright protagonizaron Forrest Gump a las órdenes de Robert Zemeckis. Sí, el trío que logró conquistar la 67.ª edición de los premios Oscar (1995) ha regresado de la forma más experimental y arriesgada posible, adaptando una de las novelas gráficas más originales de la última década.

Hablamos de Here (Aquí), un trabajo arriesgado e innovador de un director al que tradicionalmente, no le ha ido nada bien con los avances tecnológicos. Recordemos que el autor estadounidense, después de conquistar el cine comercial, tuvo una etapa de CGI (efectos generados por ordenador) hiperrealista bajo títulos como Polar Express, Beowulf y Cuento de Navidad. Sin embargo en esta ocasión, su reunión con Tom Hanks y Robin Wright sí que parece haber logrado una mezcla perfecta entre el desarrollo del I+D y lo profundamente artístico. ¿La razón? Pues que Here utiliza una inteligencia artificial generativa llamada Metaphysic Live, la cual intercambia los rostros de los personajes reduciendo su edad a tiempo real mientras estos actúan. Simplificando así los procesos de pos producción. El empleo de esta IA parte de su complejo argumento y puesta en escena, con un plano fijo durante un filme que intenta enmarcar y concentrar miles de años en un espacio en el que los protagonistas, establecen su hogar. Pero, ¿de qué trata realmente Here?

‘Here’: sinopsis y reparto

Partiendo del multipremiado cómic homónimo anteriormente mencionado, Here (Aquí) tiene la siguiente sinopsis: «Varias familias de diferentes generaciones formaron su hogar en una única habitación. Una historia de amor, pérdida, risas y vida, desde un pasado muy remoto hasta un futuro próximo. Un viaje a lo largo de cientos de miles de años que transcurre, de principio a fin, en un sólo lugar: aquí».

El encuentro de Forrest Gump no sólo incluye a Robert Zemeckis, Tom Hanks y Robin Wright. En Here, encontramos precisamente al escritor Eric Roth, galardonado por el guion del tierno y romántico protagonista encarnado por Hanks, con el mismo compositor Alan Silvestri y por último, coincidiendo en el apartado fotográfico contando de nuevo con Don Burgess.

Completando el reparto, tenemos a toda una serie de rostros reconocibles de la talla de Paul Bettany (Una mente maravillosa), Kelly Reilly (El vuelo), Michelle Dockery (The Gentlemen), Beau Gadson (Rogue One), Leslie Zemeckis (From Zero to I Love You), Dexter Sol Ansell (El caballero de los Siete Reinos) y Jonathan Aris (Sherlock), entre otros.

Tom Hanks y Robin Wright

Tom Hanks y Robin Wright no habían vuelto a colaborar juntos en una película desde Forrest Gump, pero individualmente Zemeckis sí que había tenido a ambos en diferentes proyectos. Con Wright rodó las anteriormente mencionadas Beowulf y Cuento de Navidad, aunque fue con Hanks con quien construiría otra gran cinta gracias a Náufrago, pero con el que también colaboró en el malogrado live action de Pinocho.

Zemeckis es un cineasta clave para entender el cine de aventuras de los 80 y los 90, con producciones de la talla de Tras el corazón verde, Regreso al futuro, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Contact. Here supone regreso como realizador de primer nivel, a pesar de haber dividido a la crítica profesional. Su poco más de hora y media de duración la convierten en una opción fantástica de cine en casa, ya que Prime Video acaba de estrenarla de forma exclusiva. Esperamos que el terreno del streaming pueda proporcionarle una segunda vida, alcanzando a un público mayoritario que no tuvo en su paso por las salas de cine. Desgraciadamente para Miramax y Sony Pictures, Here recaudó 15 millones de dólares bajo un holgado presupuesto de 45 millones.

Un punto de vista universal

Con el permiso de El árbol de la vida de Terrence Malick, no encontramos otra película que pueda abarcar tantos años como Here (Aquí). A partir de un único encuadre que va desde los dinosaurios a nuestros días. Porque paradójicamente la grandeza de la vida puede escenificarse en un espacio muy pequeño, a través de pequeñas historias, detalles, rutinas y momentos. En este cado, el trabajo de Zemeckis no es otro que el de poner un único punto de vista universal para su narración.