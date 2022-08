‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’ se estrenará estas navidades

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion se estrenará en Netflix el 23 de diciembre. La esperada aventura que continuará las aventuras detectivescas del detective Benoit regresará en una secuela, que algunos implicados han catalogado como mucho mejor que su predecesora.

Cuando Benoit Blanc ve una pista… La sigue… La persigue… La investiga… Y llega hasta el final… Para descubrir lo que quiere: 👇 🕵🏻‍♂️ 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' llegará a Netflix el próximo 23 de diciembre. pic.twitter.com/vz9H7jgYfh — Netflix España (@NetflixES) August 22, 2022

Netflix Tudum lanzó una primera imagen llena de estrellas. No es para menos, ya que el reparto sencillamente es espectacular y nada tiene que envidiar al del primera entrega. Daniel Craig sigue siendo Benoit y después todos los implicados en este nuevo Cluedo mantienen sus papeles con cierto misterio: Ethan Hawke, Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Madelyn Cline, Janelle Monáe y Leslie Odom Jr. Por lo que sabemos, el perspicaz detective es invitado a la isla mediterránea privada de un multimillonario tecnológico llamado Miles Bron (Edward Norton), para resolver un asesinato.

Rian Johnson, quien repite nuevamente como director, ya explicó que a diferencia de la primera entrega donde el investigador era la fuerza opuesta de Marta Cabrera (Ana de Armas), Blanc será aquí el verdadero personaje principal de Glass Onion. Queda saber si alguno de los miembros de la familia Thrombey regresará, aunque la actriz Jamie Lee Curtis ya sugirió que de estar en algún sitio, estos familiares estarían en terapia después de los acontecimientos sucedidos en la historia original. El cineasta director de Brick ya explicó que la película se ha inspirado en las novelas de Hércules Poirot de Agatha Christie y también, en la serie de asesinatos de The Last of Shelia (1973).

‘Glass Onion’ y Los Beatles

En vez de llamarse simplemente Puñales por la espalda 2, la secuela lleva el subtítulo de Glass Onion y esta es una de las elaboradas y tortuosas metáforas de su protagonista, similar a su monólogo del donut en la primera película. Apropiadamente para un misterio de asesinato, John Lennon hizo que la letra de la canción de los Beatles, Glass Onion, fuera deliberadamente obtusa para confundir a los fans y que estos tuviesen que buscar un significado más profundo en la música del reconocido grupo.

Netflix desembolsó 469 millones para hacerse con los derechos de Puñales por la espalda y del rodaje de dos películas más. Por supuesto, el trato incluía que fuera Rian Johnson quien volviese a dirigir y que Craig debía repetir en su papel de Benoit Blanc.