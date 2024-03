Puede sorprender en los Premios Oscar: la película de Netflix que no conoces y que tienes que ver cuanto antes

Quedan poco más de 24 horas para que se celebren los premios Oscar 2024. Una 96ª edición que tendrá algunos cambios, como por ejemplo el adelanto de una hora sobre el comienzo de la ceremonia. Este año, buscando recuperar esa audiencia que el certamen ha ido perdiendo, la Academia dará inicio a la entrega de premios a la 01:00h (hora española) de la madrugada, con lo que todo terminará un poco más temprano, pero que debería resultará increíblemente beneficioso para la audiencia global del show. Con todo, la gala más prestigiosa del séptimo arte tiene ante si, una noche de aparentes galardones previsibles y sin embargo, algunas sorpresas comienzan a ronronear por la prensa estadounidense. Uno de estos, reside en la categoría de la Mejor fotografía, la cual iba a estar aparentemente dominada por Oppenheimer y Pobres criaturas y, ahora tiene una rival inesperada.

Nos referimos a El Conde, una de las propuestas que no han tenido una gran repercusión para los académicos y por contra, sí ha conseguido encandilar al público. Estos premios Oscar 2024 también tienen un distintivo poderoso, pues seguramente nos encontremos ante una de las ediciones con mayor representación por países en varias categorías. Anatomía de una caída es francesa, La sociedad de la nieve es española, La zona de interés es británica, Pobres criaturas es irlandesa y la cinta que nos ocupa hoy, chilena.

El Conde está dirigida por Pablo Larraín, un cineasta con cierta experiencia en los premios Oscar. El chileno estuvo nominado a mejor película internacional por No en 2013 y sus atípicas biografías disfrazadas de fábulas han supuesto, el reconocimiento en las ceremonias de sus protagonistas femeninas. Jackie supuso una nominación para Natalie Portman y Spencer, la misma consideración para Kristen Stewart. Al mismo tiempo, hablamos de unos de los cineastas hispanoamericanos más influyentes de los últimos años, teniendo presencia en otros prestigiosos festivales como Venecia o Berlín. No obstante, aun con 4 nominaciones al León de Oro, Larraín todavía no ha obtenido un reconocimiento mayúsculo por su obra. ¿Podría entonces El Conde llevarse la única estatuilla a la que está nominada? ¿De qué trata el nuevo relato fantástico del director de Santiago?

‘El Conde’: Sinopsis oficial

La sinopsis oficial de El Conde es la siguiente: “En un universo paralelo en la historia reciente de Chile, Augusto Pinochet sigue siendo el símbolo del fascismo mundial. Eso sí, aquí es un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente. Alimentando su apetito por el mal para sostener su existencia, después de doscientos cincuenta años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. Ya no puede soportar que el mundo lo recuerde como un ladrón. A pesar del carácter decepcionante y oportunista de su familia, encuentra nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada”.

Jaime Vadell interpreta a Pinochet en esta película de Netflix destinada a los premios Oscar. Un reparto que se completa con Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Antonia Zegers y Amparo Noguera, entre otros. El guion corre a cargo del propio Larraín y Guillermo Calderón, escritor que le ha acompañado en gran parte de su filmografía, con títulos de la talla de El club, Neruda o Ema.

¿Quién se esconde tras la fotografía de ‘El Conde’?

El responsable del gran blanco y negro que se aprecia en El Conde es Edward Lachman, un director de fotografía consagrado que repetirá con Larraín este año, cuando juntos estrenen Maria ,un título biográfico sobre Maria Callas, protagonizado por Angelina Jolie. A sus 75 años y tras tres nominaciones, el estadounidense todavía no ha conseguido alzarse con el premio Oscar en su categoría. Y mira que su ristra de trabajos es francamente envidiable. Posibilidad de escape, Erin Brockovich, Lejos del cielo, Carol o Aguas oscuras. ¿Tiene realmente alguna posibilidad? Lo cierto es que será muy complicado competir con dos propuestas tan apabullantes, derivadas de dos directores de foto también sin Oscar, como son Hoyte van Hoytema y Robbie Ryan. Seguramente la estatuilla caiga del lado del biopic de la bomba atómica de Christopher Nolan, la propuesta favorita de la gala que llega dispuesta a arrasar entre las más grandes consideraciones.

Disponible en Netflix, El Conde dura poco más de hora y media, siendo un título perfecto para ver en este fin de semana de los Oscar.