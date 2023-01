Primeras imágenes de ‘Eilee’: Anne Hathaway y Thomasin McKenzie protagonizan un oscuro thriller

Eileen, el nuevo thriller protagonizado por Anne Hathaway y Thomasin Mckenzie, ya se ha estrenado en el Festival de Cine de Sundance. El certamen, el cual vuelve a ser presencial después de la pandemia, ha proyectado la cinta antes de que esta salga al mercado y desde Variety, hemos podido comprobar algunas de sus primeras imágenes a expensas de recibir en los próximos días un primer tráiler.

El medio trae dos fotogramas exclusivos. En la primera podemos ver a las dos estrellas de la película (Hathaway y McKenzie), apoyadas contra la pared bajo un callejón cubierto de nieve mientras lo que parece, una conversación entre ambas. La segunda muestra a las dos bailando juntas en un entorno poco esclarecedor, aunque se puede observar a varias personas bailando en el fondo de la instantánea. Como novedad en su respectiva apariencia, Hathaway aparece rubia, un color al que no nos tiene nada acostumbrados la ganadora del Oscar.

Anne Hathaway: "One of the very first questions I ever got asked when I started acting and had to do press was: 'Are you a good girl or a bad girl?' I was 16. And my 16-year-old self wanted to respond with this film.” https://t.co/wjw5USsEek

