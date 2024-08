Primera imagen de ‘On Swift Horses’: Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi en un triángulo amoroso

En un Hollywood en el que tener a grandes estrellas consagradas no se traduce en un éxito garantizado, la apuesta de las compañías por los jóvenes iconos es palpable en el panorama general de los proyectos. Ahí está Pau Mescal en Gladiator 2 o Joseph Quinn en la franquicia de En un lugar tranquilo: Día 1. Por eso, no es de extrañar que la comunidad cinéfila haya amanecido hace algunas horas con la primera y expectante imagen de la adaptación de On Swift Horses: La cinta que reunirá a Daisy Edgar-Jones y Jacob Elordi en un triángulo amoroso.

Basada en la novela homónima de Shannon Pufahl, On Swift Horses supone el regreso a la dirección de cine para David Milch. Un cineasta que se ha pasado media vida dirigiendo los capítulos de las series más icónicas de la pequeña pantalla, como A dos metros bajo tierra, Deadwood, Anatomía de Grey o True Blood. Pero que en el campo cinematográfico no ha destacado más allá de su debut en 2001 con la poco conocida Series 7. Sin embargo, este año volverá al celuloide por la puerta grande, al menos en lo que se refiere a un elenco repleto de jovenes y reconocidas figuras de la escena actual. Del mismo modo que bajo su inexperiencia en la gran pantalla, la adaptación del guion correrá también a través de la poca experiencia en el terreno de Bruce Kass, quien hasta ahora únicamente había escrito la muy valorada El asesinato de la familia Borden. Pero…¿De qué trata ‘On Swift Horses’?

‘On Swift Horses’: sinopsis

La historia se centra en Muriel y Lee, dos recién casados que comienzan una nueva vida cuando él, regresa de la Guerra de Corea. No obstante, la estabilidad de la pareja se ve trastocada por la llegada del carismático hermano menor de Lee, Julius, un ludópata descarriado que guarda con esmero secreto su adicción al juego. Rápidamente, entre ambos se forma un peligroso triángulo amoroso, ya que los tres prometen comenzar una nueva vida juntos en California. Pero ese intento de alcanzar el sueño americano se ve frustrado cuando Julius desaparece y se dirige a Las Vegas. Muriel se embarca en una vida secreta propia, apostando a los caballos de carreras y descubriendo un amor que jamás imaginó que fuera posible.

Por supuesto, el papel de amantes recae en Edgar-Jones y Elordi, los dos icónicos reclamos para toda una generación Z y millenial que han crecido con sus trabajos. En realidad, el material de Pufahl es bastante reciente, pues fue publicado en 2019. La adaptación corre a cargo bajo la mirada del productor ejecutivo Peter Spears, conocido por estar detrás de títulos tan exitosos como Nomadland, Call Me By Your Name y Hasta los huesos: Bones And All. Mollye Asher, Tim Headington, Theresa Steele Page y Michael D’Alto conforman el resto del aparato ejecutivo.

Un reparto lleno de estrellas

Pocos repartos podemos encontrar hoy en día que reúnan a una cantidad de jóvenes estrellas similar a la de On Swift Horses. Edgar-Jones viene de ser la reina del cine de aventuras con el estreno este verano de Twisters, aunque en 2020 ya nos había robado el corazón con el drama romántico Normal People. La británica es una de las jovenes actrices más prometedoras en la actualidad, sin dejar de apostar igualmente por los proyectos independientes. Viva prueba de ello es que en 2025, coprotagonizará con Andrew Garfield lo nuevo de Sebastián Lelio, Voyagers.

Por su parte, Elordi tiene pendiente el estreno de Oh Canadá, la adaptación de la novela homónima de Russell Banks en la que se ha puesto a las órdenes de Paul Schrader y donde comparte protagonismo con Richard Gere, Uma Thurman y Michael Imperioli. Por si esto fuera poco, el actor australiano será el monstruo de Frankenstein en la nueva versión de Guillermo del Toro para Netflix y regresará para la esperada tercera temporada de Euphoria, donde recuperará su papel de Nathan Jacobs.

El fantástico elenco se complemente con Will Poulter, quien el año pasado aparición en la segunda temporada de The Bear y en Guardianes de la galaxia Vol.3. También estará la estrella de The Flash, Sasha Calle y uno de los protagonistas de Babylon, Diego Calva. Este último le comentó a Variety que el filme tendrá secuencias subidas de tono entre los diferentes personajes: «No sé si puedo decirlo, pero vamos a tener escenas muy calientes en esta película. Hay que esperar. Pero creo que será una película muy buena».

On Swift Horses todavía no tiene una fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a los cines a finales de este 2024 y quizás a España a principios de 2025.