Primer vistazo a Kate Winslet en ‘Avatar: El sentido del agua’: Su nombre es Ronal, una guerrera embarazada

Aunque no lo parezca, debido a lo que ha tardado en producirse, Avatar: El sentido del agua llegará a los cines en apenas seis meses. Una secuela de la que hace bastante tiempo que conocemos los primeros datos y que no llegará sola, ya que Disney y el cineasta James Cameron planean estrenar hasta 5 largometrajes relacionados con el mundo de Pandora. Sus principales protagonistas, Sam Worthington (Sully) y Zoe Saldana (Neytiri) regresaran al elenco principal, pero como toda continuación el filme añadirá nuevos rostros, siendo uno de los más destacados el de Kate Winslet. Ahora, gracias a la revista Empire, hemos podido obtener la primera imagen de Ronal, el personaje que la actriz de Titanic asume a través de la captura de movimiento.

Ready to return to Pandora? Empire’s world-exclusive #Avatar : The Way Of Water issue is coming, with Kate Winslet riding into battle as Na’vi leader Ronal on the newsstand cover. On sale Thursday 7 July.

Además de presentarnos a Ronal, el medio también ofrece un vistazo a Tonowari (Cliff Curtis). A diferencia de los Na’vi que conocimos en la historia de 2009, estos dos están presentados con ojos azules en vez de amarillos y tienen el cuerpo tatuado. Del mismo modo el vestuario es diferente, ya que en contraposición a la indumentaria neutra que llevaban los habitantes de Árbol madre, estos lucen colores brillantes y detallados. La portada muestra a Ronal lista para la batalla en los océanos de Pandora, sorprendiendo por el detalle técnico con el que luce el CGI, visible en el cabello ondulado o en las diminutas partículas de agua esparcidas por la embestida del personaje.

“She is strong. A warrior," Winslet tells Empire of her #Avatar character. "Even in the face of grave danger, and with an unborn baby on board, she still fights for what she holds most dear. Her family and their home.”

