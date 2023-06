Primer tráiler de ‘Rivales’: Zendaya es una estrella del tenis

La Metro Goldwyn Mayer acaba de lanzar el primer tráiler de Rivales, la nueva película del cineasta Luca Guadagnino que tendrá a Zendaya como una indiscutible estrella del tenis en medio de un triángulo amoroso. Si la tensión y la presión de la escena deportiva no fuese suficiente, parece que el trío protagonista navegará entre la traición, la obsesión y los celos. Ahora falta saber quién conseguirá ganar el partido.

Zendaya interpreta a Tashi Duncan, quien después de una racha de derrotas decide enviar a su esposo Art a un torneo menor en el circuito profesional. Lo que significa jugar en el nivel más básico después de haber estado en la élite de los Grand Slam. El giro dramático en cuestión es que el ex de Tashi también estará en el evento. Así que Art tiene ahora la presión de recuperar su mejor tenis y de evitar todas las inseguridades provocadas por su antiguo compañero.

Guadagnino ha ido creciendo como cineasta al lado de jóvenes estrellas, desde que destacó con Call me by your name. Si bien su filmografía se ha centrado en dramas independientes y prestigiosos en los últimos años, Rivales es sin duda su apuesta más comercial y relajada, aunque conociendo lo bien que trabaja las relaciones sentimentales en la gran pantalla, este nuevo filme podría sorprendernos.

Un fin de año de estrenos para Zendaya

Después de que en 2021 tuviese un año espectacular con el estreno de Dune, Spider-Man: No way home y Malcom & Marie, Zendaya no ha estrenado ninguna producción en todo 2022. No obstante, en el final de la presente temporada cinéfila tendrá que presentar dos importantes producciones.

Por un lado tenemos a la propia Rivales, programada para llegar a las salas el próximo 15 de septiembre. Por otro, Zendaya regresará al desierto en Dune: Parte dos el próximo 1 de noviembre. En la primera cinta, las apariciones de su personaje Chani se redujeron a los sueños de Paul Atreides y a una secuencia final, pero como ya adelantó el director Denis Villeneuve, esta fremen del desierto será casi tan protagonista como el joven duque en la conclusión de la primera novela escrita por Frank Herbert. Por último, queda en el limbo saber qué sucederá con la tercera temporada de Euphoria, la serie dramática de HBO que ya le ha otorgado dos premios Emmy.