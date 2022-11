‘Hasta los huesos: Bones and All’: El director Luca Guadagnino consultó a un patólogo para comprender el canibalismo

Hasta los huesos: Bones and All es la nueva película que vuelve a reunir al director Luca Guadagnino y al actor Timothée Chalamet desde la exitosa Call me By your name. La cinta se estrenará este fin de semana en nuestro país y supone un curioso acercamiento entre los límites del amor y de la muerte. Y es que el tema central de la historia es el canibalismo, algo para lo que el cineasta italiano se ha preparado consultando el tema con un patólogo experto en el tema.

La jefa de maquillaje de la cinta, Fernanda Pérez, reveló en una entrevista con GQ que Guadagnino buscaba un realismo más allá de los efectos prácticos mágicos en el cine. Para ello, el equipo técnico tenía que entender cómo funcionaba en la realidad el canibalismo: “Luca es muy específico. Desde el principio nos dijo que no quería gore ni fantasía. Nos pusimos en contacto con un patólogo porque queríamos saber cómo se come una persona, y descubrimos que no es tan fácil comerse a una persona”.

En la conversación entró también Jason Hamer, el responsable de las prótesis, describiendo el especial cuidado que han tenido recreando las diferentes capas de la piel; así como la grasa, el músculo y el tendón. “No es sólo una pieza grande y plana de silicona. Es de desgarrar y poner arena entre los dientes, todo eso que Luca quería”, explicaba Hamer. En Hasta los huesos, Maren (Taylor Russell) y Lee (Chalamet) viajan por Estados Unidos para encontrar al padre de ella. En su interior, el personaje de Russell quiere comprender por qué siente la necesidad de acabar con la vida de aquellos a los que ama.

Para explicar la situación, Hamer explicó una de las escenas en las que Maren tiene una fiesta de pijamas de la escuela secundaria muerde el dedo de uno sus compañeros de clase: “Luca quería ver la carne, el hueso, las capas. Creamos un hueso de eurotano que también estaba entubado con sangre para que (Russell) pudiera morderlo y quitarle los guantes a la piel”, una especie de guante con recreaciones protésicas de los dedos meñique y anular. Chalamet tiene dos proyectos relevantes para 2023; Dune: parte 2 y Wonka, el spin-off de Charlie y la fábrica de chocolate.

Hasta los huesos: Bones and All se estrena el próximo viernes 25 de noviembre.