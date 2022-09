Tráiler de ‘Hasta los huesos: Bones and All’, el romance caníbal de Timothée Chalamet

Después de un seguimiento exhaustivo desde que se conociese su producción, Hasta los huesos: Bones and All ya tiene su primer tráiler. El interés suscitado parte de a legion de fans que posee el actor Timothée Chalamet, pero también de que se trata de la segunda colaboración del joven intérprete con el cineasta Luca Guadagnino. Ambos asombraron a mundo con el estreno en 2017 de Call me by your name, la consagración de estrella prodigio para Chalamet, valiéndole su primera y hasta el momento única nominación al Oscar. Lejos del romanticismo bucólico de aquella producción, Bones and All trabaja un amor mucho más siniestro y perturbador, relacionado directamente con el canibalismo.

La sinopsis de Hasta los huesos: Bones and All es la siguiente: “Marel Yearly (Taylor Russell) emprende un viaje a través del país para encontrar a su padre, al que nunca conoció, al mismo tiempo que intenta comprender por qué siente la necesidad de matar y de devorar a las personas que la aman”. La cinta pudo verse por primera vez en su preestreno triunfal en el Festival de Venecia, donde se llevó los premios de mejor dirección para Guadagnino y mejor actriz emergente para la coprotagonista de Chalamet, Russell. En España, el filme llegará a los cines el próximo 25 de noviembre.

Con un montaje a ritmo de Leonard Cohen y su You Want It Darker, Bones and All promete una oscuridad que deriva de las pulsiones de sus protagonistas por la muerte y el deseo. El antiguo colaborador de guion de Gudagnino en el remake de Suspiria, David Kajganich, repite con el cineasta adaptando la novela homónima de Camille DeAngelis. El reparto se completa con nombres como Michael Stuhlbarg, Jessica Harper, Mark Rylance y Chloë Sevigny.

Bones and All marcará el último gran proyecto de Timothée Chalamet este año. Eso sí, en 2023 volverá a estar en la cima con películas tan importantes como Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate o Dune: Parte 2, la secuela del planeta desierto que actualmente rueda Denis Villeneuve. Por la parte femenina, a Taylor Russell la conocimos por la franquicia de terror Escape Room y por la serie de ciencia ficción de Netflix, Lost in Space. En el futuro, Guadagnino ya anunció que trabaja en la secuela (todavía sin título) de Call me by your name.