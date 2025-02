La presencia del director James Gunn sería la única razón por la que Dave Bautista regresaría a Marvel

Desde el estreno de Vengadores: Endgame en 2019, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no se ha caracterizado precisamente, por ser un amalgama de despedidas de los superhéroes. Más bien todo lo contrario. Las nuevas películas de la casa de las ideas han ido introduciendo nuevos personajes y narrativas (sin aparente éxito), pero es cierto que alguna de ellas sí que han logrado cerrar los arcos dramáticos de algunos icónicos roles. Es el caso por ejemplo, del Peter Parker de Tom Holland en Spider-Man: No way home. Sin embargo para despedidas, la que nos brindó Guardianes de la Galaxia Vol.3 en 2023. Filme que supuso el punto y aparte del grupo más gamberro y divertido de las adaptaciones marvelitas y con el que varios actores «dijeron adiós» a su extenso y carismático desempeño en el esquema fílmico organizado por Kevin Feige. Uno de ellos fue Dave Bautista, el cual dejó bastante claro que la tercera entrega de la distópica familia espacial había sido un punto y final en su participación dentro de la franquicia.

No obstante, un intérprete nunca puede despedirse del todo de un carácter tan querido. Y menos cuando, en el caso del ex luchador de la WWE, el personaje de Drax ha supuesto un punto de inflexión dentro de su carrera interpretativa. Porque no debemos olvidar que antes de ser un héroe de los cómics, Bautista era un asiduo de las cintas de serie B que llegaban directamente al mercado doméstico. Wrong Side or Town, El Rey Escorpión 3, House of the Rising Sun…la carrera del musculado actor estadounidense no estaba logrando ser un reflejo de su marcado talento actoral y su capacidad para la comedia. Pero entonces, el papel del guerrero más fuerte de los Guardianes terminaría poniendo el foco en su desempeño y habilidad para hacer reír y de paso, emocionar al personal. Así pues, a Guardianes de la Galaxia Vol.1 le siguieron pequeñas participaciones llenas de acción, como sus peleas en Spectre o Blade Runner 2049, aparte de su rol también antagonista en la dilogía de Dune.

Era de esperar que con el tiempo, esta estrella de 56 años quisiese alcanzar un estatus de protagonista, abandonando al caótico alienígena. Aunque ahora, Bautista ha puesto una condición un tanto imposible para su regreso.

La condición de Dave Bautista

Promocionando Tierras perdidas, Dave Bautista concedió una reciente entrevista en la que repasaba su carrera en la escena y donde por supuesto, habló de su pasado en el género de superhéroes mencionando a su mejor amigo tras las cámaras, el director James Gunn. La llamada del actual responsable del mundo cinematográfico de DC sería, la única opción de volver a ocupar el papel de Drax.

«Drax está completamente cerrado para mí. A menos que James Gunn me llame y me pregunte si volvería a hacer algo como Drax, simplemente no estaría interesado. Si James me llamase, lo que obviamente no va a suceder. Le está yendo bien, ha tomado un camino diferente», le contaba Bautista a ComicBook.com.

Con «un camino diferente», el actor se refiere a que Gunn es en estos instantes, la cabeza pensante de toda la reestructuración fílmica del DCU (Detective Comic Universe) y de hecho, este verano estrenará el reboot de Superman. Por lo tanto e implicado de lleno en un recorrido cinematográfico que le abarcará al menos una década, resulta impensable pensar en un hipotético regreso del realizador a Marvel. Por otro lado, esto no quiere decir que Dave Bautista haya renunciado al género, por lo que estaría dispuesto a volver al género poniéndose en la piel de otro personaje:

«Pero sí quiero estar en ese mundo, soy fan de ese mundo, soy fan de los cómics y de todo ese universo. Marvel, DC, simplemente quiero estar en ellos. Se lo hice saber a James, se lo hice saber a los hermanos Russo. Personalmente, hablé con ellos, con todos ellos, y les dije ‘No me descarten. Si hay un personaje para el que sería adecuado y para el que me quieren, hombre, estaría totalmente abierto a ello’. Es sólo que el personaje de Drax siguió su curso».

Sus próximas películas

Es de esperar, dada su amistad con Gunn, que Dave Bautista termine dando vida a algún tipo de nuevo personaje en las futuras cintas de Detective Comics. Pero por el momento, el 2025 del de Washington está ligado al terreno de la acción. Coprotagonizará Tierras perdidas con Milla Jovovich, una adaptación de George R.R. Martin con un estreno previsto para el 25 de abril. Del mismo modo, estará en el elenco de Trap House, un thriller criminal en el que encontraremos a rostros conocidos como Sophia Lillis o Bobby Cannavale.