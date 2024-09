El luchador Dave Batista, varias veces ganador de la WWE, está en boca de todos desde hace unos días porque ha protagonizado una de la transformaciones físicas más radicales que han visto el mundo del cine y el deporte en los últimos tiempos. El también actor de 55 años, que disputó su último combate en la WWE contra Triple H en el WrestleMania 35, ha impactado por su nueva imagen en su última aparición pública.

Cuando competía, Dave Batista pesaba 132 kilos y en algunas fases de su carrera superó los 170 kilos midiendo 1,98 metros de altura. Sin embargo, ahora ha dejado sin palabras a muchos con su pérdida de peso en la presentación de la película The Last Showgirl en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebra estos días. El luchador y actor ha adelgazado más de 33 kilos en año y medio y lo explica así. «Esta es la vez que peso menos desde que tengo 19 años… Ahora peso unos 109 kilos. Hace año y medio me puse en 143 kilos y ahí empezó la pesadilla. Perder todo ese peso ha sido un desafío», reconoció Batista, que en la WWE ganó cuatro veces el Campeonato Mundial de Peso Pesado y en dos ocasiones el Campeonato de la WWE.

En una entrevista reciente desveló que su transformación física se debe a la dieta y a seguir una rutina de jiu-jitsu. «El músculo pesa más que la grasa y he perdido mucho músculo, pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos, pero ahora que me los he quitado de encima estoy mejor. Eso sí, prefiero perder músculo de la barriga que de los pectorales», explicó el luchador y actor, que desde 2006 ha participado en películas como Blade Runner, 007, Guardianes de la Galaxia, El hombre de los puños de hierro, Avengers o Dune.

Dave actúa en la película The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola y en la que comparte créditos con Jamie Lee Curtis y Pamela Anderson. Pero no deja a un lado sus trabajos en el género de acción, y también promociona The Killers Game, producción que se estrenará en Estados Unidos el 13 de septiembre. Trabajo no le falta al actor, que precisamente ha perdido todos esos kilos para interpretar a sus personajes de manera más llevadera.

Antes de ser actor saltó a la fama como luchador, con el nombre de Batista, y recientemente él dio una entrevista a Chris Van Vliet, en la que recordó esa época y habló sobre un posible regreso al ring: «No es que no la extrañe. Extraño al público, la energía del público. Sueño en salir (al ring) y escuchar la música de mi entrada. Pero sé que si hago eso empañaría el final de mi libro de cuentos, y simplemente no estoy dispuesto a hacerlo. He llegado a los términos en que sé que mi tiempo (como luchador) ha pasado».