Películas premiadas en los Oscar 2024: cómo verlas online desde casa

La 96ª edición de los Premios Oscar 2024 se ha celebrado hace escasas horas, siendo una de las galas más entretenidas y cortas que se recuerdan en los últimos años. Presentada por Jimmy Kimmel, Oppenheimer ha conseguido ser la gran ganadora de la noche, con 7 estatuillas para el proyecto de Universal Pictures. Ni pobres criaturas, ni Anatomía de una caída, ni Los asesinos de la luna han logrado opacar a la historia de la creación de la bomba atómica. Un certamen que se ha desarrollado sin grandes sorpresas, salvo ese galardón para Emma Stone por delante de Lily Gladstone. Un castigo excesivo para un Martin Scorsese, al que la Academia ha vuelto a dejarle a cero en su contador de premios. Antes, poder ver a todas las triunfadoras de la noche era una antigua quimera, peor gracias al streaming estas, están ahora al alcance de nuestra mano (nunca mejor dicho):

‘Oppenheimer’

Es la triunfadora de la velada y no nos extraña, pues estaba bastante claro que esta era la fecha para que Christopher Nolan se coronase definitivamente en Hollywood. Desde hace un tiempo, es uno de los grandes autores reyes de la taquilla y ahora, también se ha coronado “tocando metal” en la categoría más relevante de cualquier cineasta que se precie. El biopic sobre la creación de la bomba atómica, ha terminado de implosionar en una gala caracterizada por ser una de las más entretenidas que se recuerdan.

¿Qué ha ganado?: Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor banda sonora, Mejor actor de reparto, Mejor actor principal, Mejor dirección y Mejor película.

Disponible: En SkyShowtime a partir del 21 de marzo.

‘Pobres criaturas’

El Frankenstein feminista de Yorgos Lanthimos no ha logrado imponerse al trabajo de Nolan, pero en cambio sí que ha obtenido cierto reconocimientos en lo artístico. Lo cierto es que ya era suficiente mérito, el mero hecho de obtener tantas nominaciones siendo un proyecto tan radical y especialmente autoral. La cinta ha protagonizado la gran sorpresa de los Oscar 2024, con una consideración para la su protagonista y productora, quien muy emocionada, recogía la mayor consideración interpretativa del circuito.

¿Qué ha ganado?: Mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería y Mejor actriz.

Disponible: En Disney + a partir del 14 de marzo.

‘Anatomía de una caída’

Por mucho que pudiese ganar el filme francés, nada es comparable a todos los corazones que ha robado Messi, el perro clave en esta ambigua historia judicial. Anatomía de una caída llevaba un recorrido increíble en el circuito de premios con grandes victorias, entre ellas la de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

Disponible: A partir del 5 de abril en Filmin.

¿Qué ha ganado?: Mejor guion original.

‘Barbie’

Se veía venir que lo de Barbie no iba a ser, ni mucho menos, una noche para el recuerdo. En estos Oscar 2024, más allá de la gran actuación de Ryan Gosling con su ‘I’just Ken’. El filme de Greta Gerwig ya fue polémico en su momento, por la ausencia de esta, en la categoría de dirección y la de la ausencia del reconocimiento para Margot Robbie en la categoría interpretativa. Su único Oscar, representa a la perfección esa carrera fallida en la repercusión académica con Oppenheimer. Al menos, puede conformarse con una recaudación global de 1.446 millones de dólares.

¿Qué ha ganado?: Mejor canción original para Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Disponible: HBO Max.

‘La zona de interés’

El regreso de Jonathan Glazer a la dirección después de Under the skin no ha dejado a nadie indiferente. Su cinta sobre el holocausto ha sido la encargada de dejar sin esperanzas a la española, La sociedad de la nieve. Una propuesta del cine británico rodada en alemán que bajo el silencio y el fuera de campo, genera cierto horror con lo cotidiano de la familia nazi protagonista.

¿Qué ha ganado?: Mejor película internacional y Mejor sonido.

Dónde puede verse: Estará disponible en Filmin a partir del 17 de mayo y en Movistar + a partir del día 10 de mayo.

‘American Fiction’

Cansado de que las clases dirigentes se lucren a costa del entretenimiento “negro” que recurre a todos los clichés ofensivos sobre la raza, un novelista frustrado decide escribir un libro estrafalario que terminará sumergiéndolo en la misma hipocresía que él mismo critica.

¿Qué ha ganado?: Mejor guion adaptado.

Dónde puede verse: Amazon prime video.

’20 días en Mariúpol’

Documental sobre la invasión Rusa en Ucrania que, con bastante crudeza, retrata a un equipo de periodistas atrapados en la ciudad de Mariupol. Estos luchan por continuar su trabajo documentando todas las atrocidades de la guerra. Era uno de esas consideraciones más claras de esros Oscar 2024.

¿Qué ha ganado? Mejor documental.

Dónde puede verse: Filmin.