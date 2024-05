La película ‘The Mandalorian & Grogu’ podría haber fichado a esta estrella de la ciencia ficción

Con Star Wars parece que Disney haya tomado muchas más medidas preventivas que con Marvel. La casa del ratón ahora no quiere estrenar más de tres películas al año del UCM, pero durante mucho tiempo estuvo proyectando en las salas producciones muy secundarias que además, recibían duras criticas por parte de la prensa especializada y los fans. Una camino pedregoso convertido en callejón sin salida, tras los puros económicos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. En cambio con el mundo creado por George Lucas, Kathleen Kennedy ha sido mucho más precavida que Kevin Feige y su equipo. La presidenta de Lucasfilm paralizó cualquier tentativa a continuar exponiendo la marca en los cines, tras la trilogía más irregular del estudio. Por eso, desde el 2019 sólo se han dedicado a explotar la propiedad intelectual en el terreno de serial. Precisamente de ahí mismo saldrá su próxima acometida fílmica, la cinta sobre The Mandalorian & Grogu, la cual parece que tiene entre manos el fichaje de una de las estrellas más importantes en la historia del género de la ciencia ficción.

La película de The Mandalorian & Grogu no llegará sola, pero la próxima oleada de títulos programados por la compañía sí que romperá el formato de trilogía al que la saga nos tiene acostumbrados. En 2027, Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) tiene pendiente el estreno de un filme todavía sin título que tendría a Rey como protagonista y en 2028, ,el cineasta James Mangold haría lo propio con un largometraje ambientado miles de años antes de todo lo que conocemos en la galaxia muy, muy lejana con Star Wars: Dawn of the Jedi. El origen de la fuera y el primer Jedi, narrado por el director de Logan e Indiana Jones y el Dial del Destino. Pero, mucho antes que todo esto, Din Djardin y su pequeño ayudante correrán una última aventura tras tres temporadas conquistando a los espectadores de Disney +

La gran estrella invitada

Todavía no existe ninguna confirmación oficial, pero varios medios norteamericanos se han echo de lo que sería una aparición estrella del género en el esperado filme. Esta no es otra que Sigourney Weaver, la estrella de Alien y Avatar parece estar en conversaciones finales con el estudio para un papel del que no tenemos constancia. Weaver viene de recibir el Goya de honor Internacional en España, donde fue especialmente viral su discurso, agradeciendo la labor de la actriz de doblaje que tradicionalmente le había puesto voz en la lengua de Cervantes.

Weaver no se ha dedicado exclusivamente a la ciencia ficción, pero fue sobre todo su papel de la teniente Ripley, lo que la convirtió en un icono. Una de esas heroínas inmortales en una escena otrora dominada por otros rostros del mundo de la acción, como pudieran ser Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. THR dio la noticia hace algunas horas y se desconoce el nivel de implicación que la estrella tendrá en The Mandalorian & Grogu, ya que ni siquiera sabemos si será una aliada o una enemiga de la dupla de cazarrecompensas.

‘The Mandalorian & Grogu’

No obstante, el desarrollo de The Mandalorian & Grogu y su confirmación para 2026 parece una fecha un tanto precipitada, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos que tiene en el horizonte Pedro Pascal. A finales de año estrenará Gladiator 2 y en verano comenzará el rodaje de Los cuatro fantásticos, donde interpreta al superhéroe y científico Reed Richards. En 2025 tiene pendiente además el estreno de Materialist, la nueva película de la directora de Vidas pasadas, Celine Song y Eddington, un western de Ari Aster en el que compartirá elenco con Joaquin Phoenix y Emma Stone.

En principio, The Mandalorian & Grogu estará dirigida por su creador, Jon Favreau. Pero dado el torbellino de cambios que se han dado en el futuro desarrollo narrativo de la IP, no sería extraño que su coguionista Dave Filoni terminase asumiendo los mandos de la dirección. De hecho, el que fuese creador de Star Wars: Rebels y La remesa mala, tuvo agenciada una película que iba a cerrar las tramas de las tres series principales de la saga en los últimos tiempos; la propia The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Poco o nada se sabe de la futura cinta, más allá de que seguramente separe definitivamente los caminos de ambos protagonistas. Se desconoce del mismo modo si interaccionaran con otros personajes clásicos de la galaxia de Lucas, aunque es bastante probable que repitan viejos conocidos de la serie, como los personajes interpretados por Katy O’Brian, Paul Sun-Hyung Lee y Eman Esfandi, quien encarnó a Ezra en la serie de la reconocida Jedi aprendiz de Anakin Skywalker.