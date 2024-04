‘Indiana Jones y el dial del destino’: estas son las desastrosas pérdidas económicas de Disney

Llevamos ya cuatro meses del 2024 y por el momento, podemos decir que la única noticia positiva de Disney con sus franquicias es el casting de los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal y compañía. Un reparto y avance del proyecto ilusionante para los fans, sobre todo después de ver como el 2023 supuso un “annus horribilis” para la compañía. La trayectoria de la Casa del Ratón parecía ciertamente imparable, debido a las grandes propiedades intelectuales que ha ido adquiriendo la empresa californiana. El mayor conglomerado del entretenimiento que ha conocido la industria nunca había liderado la taquilla mundial durante años y no es casual que la temporada donde prácticamente todo le ha salido mal, haya perdido ese puesto a manos de Universal Pictures. Una situación comprensible, si analizamos una por una sus IP y vemos cómo ninguna ha tenido éxito, más bien todo lo contrario. La última de sus tragedias económicas en la taquilla ha sido Indiana Jones y el dial del destino. Un desastre a nivel de recaudación que le ha costado a Disney pérdidas de más de 130 millones de dólares.

Tras los informes financieros revelados por Disney, Indiana Jones y el dial del destino parece haber tenido un desempeño en la taquilla aún peor de lo que se pensaba., según la experta en economía Caroline Reid. Esta habla del sorprendente déficit del libro de contabilidad de la compañía. Una producción que sufrió la sangrante pérdida de 134,2 millones de dólares más de lo que logró recaudar en los cines de todo el mundo. A pesar de reunir a un elenco de estrellas, con el propio Harrison Ford al frente y nombres europeos atractivos para el público como Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas, el futuro económico de la propiedad intelectual podría haberse enterrado lo suficiente como para que la empresa dirigida por Bob Iger se planteé el hecho de abandonar la marca por un tiempo.

No es tiempo de grandes presupuestos

Si la exhibición en salas parece vivir una de sus peores épocas, lo lógico sería pensar que la industria debería realizar historias que no sean tan costosas de producir. Entre otras cosas porque a no ser que hablemos de franquicias consolidadas como Star Wars, James Bond o Spider-Man, parece imposible remontar ciertas partidas presupuestarias. Sino, que se lo pregunten a The Marvels. La secuela espiritual de Capitana Marvel costó 220 millones de dólares y terminó recaudando 206 millones. Un resultado completamente esperable si tenemos en cuenta que sus protagonistas, no son personajes con un fuerte reclamo para la audiencia. Del mismo modo, esto es lo que le ha pasado a la nueva aventura de Indy, solo que el descalabro presupuestario mayor. A lo elevado ya de su tirada económica, se le añadieron 79 millones extra únicamente para “mejoras de posproducción”, terminando elevando el asunto a 387, 2 millones de presupuesto.

Habitualmente, sucede que este tipo descalabros financieros se ocultan, hablando de presupuestos mucho menores, pero como la cinta se rodó en los estudios de Reino Unido, sus registros se han revelado a efectos fiscales y Forbes se ha hecho eco de ello, mencionando cómo el rejuvenecimiento digital de Harrison Ford en la secuencia final ha tenido un coste particularmente alto.

¿Fue ‘Indiana Jones y el dial del destino’ una mala película?

Lo cierto es que, a nivel de la audiencia, Indiana Jones y el dial del destino tuvo una recepción bastante más favorable que la anterior entrega, El reino de la calavera de cristal. Pero aquí, difiere la critica profesional. Una respuesta desigual que puede atestiguarse en la puntuación de Rotten Tomatoes. En la web norteamericana, la cuarta entrega de la franquicia ostenta un 70% de criticas positivas, frente al 88% de la respuesta del público general.

No obstante en líneas generales, el error de la Casa del Ratón reside en una clara sobrestimación del interés de la audiencia, asignando un presupuesto excesivamente grande para el proyecto. Indiana Jones es una saga con más de 40 años de antigüedad y sin embargo, responde a un género carente de atención en la actualidad como es el cine de aventuras. Si existe una historia que precise de un reboot en condiciones, claramente es la del arqueólogo más famoso de la historia del cine. Eso sí, con 81 primaveras, igual Disney tiene que ir pensando en un sustituto para Harrison Ford. Cosa que no plantea en ningún momento la entrega, por más simpática que resulte el personaje interpretado por Waller-Bridge. La cinta terminó recaudando 384 millones de dólares en todo el mundo.