La película que arrasó en los cines y acaba de llegar a Netflix: dicen que es de las mejores de ciencia ficción

El éxito reciente en la taquilla de proyectos como Un película de Minecraft, Lilo y Stitch o Misión imposible: Sentencia final, no debería distraernos de lo que es una tendencia innegable incluso anterior a la pandemia: cada vez menos gente acude patio de butacas. Por eso, cuando se dan este tipo de fenómenos el mérito de dichas producciones es todavía mayor y a menudo, este se traduce en una prolongada carrera triunfal también en el streaming. Con esto, no es de extrañar que en un mercado donde las tendencias momentáneas suben y bajan como la espuma, una película que arrasó en cines como Dune: Parte dos haya encontrado su hueco para apasionar a unos suscriptores de Netflix que no por mucho tiempo, podrán disfrutar de una de las producciones de ciencia ficción más elogiadas en la historia del séptimo arte reciente.

Tras el estreno en 2021 de la primera parte, era de esperar un seguimiento glorioso y tremendamente épico que cerrase el arco narrativo de la primera novela de Frank Herbert. Entre otras cosas porque aquel largometraje, ya fue en sí misma una experiencia cinematográfica apabullante, arrasando con seis estatuillas doradas en la 94ª. edición de los Oscar. Y porque del mismo modo, como película logró una recaudación de 433 millones de dólares en unos cines todavía convalecientes por el COVID-19 e igualmente, un gran rédito de visualizaciones en plataformas como Netflix. Pero Dune: Parte dos fue un poco más allá, aunando 714 millones de dólares en el box office mundial y sufriendo un injusto desempeño en la alfombra roja, cuyas normas no permitieron valorar como toca, ni siquiera a la espectacular banda sonora de Hans Zimmer ni se consideró al cineasta canadiense en la categoría de mejor dirección. Todo ello a pesar de las críticas positivas crecientes respecto a su antecesora y al apoyo popular recibido tras su estreno el 1 de marzo de 2024.

¿De qué trata ‘Dune: Parte dos’?

La sinopsis oficial de Dune 2 es la siguiente: «Tras ser traicionado por los Harkonnen y renegado al desierto junto a su madre, el ya duque Paul Atreides deberá aprender las costumbres de los Fremen y aprender a liderar a los pueblos de Arrakis si quiere recuperar el control del planeta y vengarse por la caída de la casa de su linaje. Sin embargo, la sombra y condena de ser el Lisan al-Gaib de la profecía requiere sacrificios que podrían desatar una guerra santa».

Por supuesto, Timothée Chalamet y el resto de estrellas principales repitieron en sus respectivos personajes. En Dune: Parte dos volvemos a ver a Rebecca Ferguson en la piel de la dama Jessica, Javier Bardem encarnando nuevamente a Stilgar y a Zendaya siendo el interés amoroso de Paul, la intrépida fremen Chani. Aunque como toda secuela, contó con fichajes reconocidos en Hollywood; Austin Butler es Feyd-Rautha Harkonnen, Florence Pugh es la princesa Irulan Corrino, Léa Seydoux asume el papel de Lady Margot y Christopher Walken es el emperador Shaddam Corrino IV.

Arrasó en cines y triunfa en Netflix

Tras sus buenos resultados en los cines, la película comandada por Chalamet es una de las opciones más vistas de los suscriptores de Netflix en España. Con ello y tras una única semana desde su debut en el abanico de contenidos del estudio californiano, Dune: Parte dos ocupa el puesto Nº3 del top 10 de la marca-por detrás de Mala influencia y La calle del terror: La reina del baile- y se mantiene en dicha lista, en otros 15 países europeos.

No obstante y si no se está suscrito a la empresa que lidera Ted Sarandos, la continuación puede encontrarse también en HBO Max, el servicio de video bajo demanda de Warner Bros. Discovery y lugar original de la bilogía de Villeneuve.

Hay una tercera parte confirmada

El recorrido de Villeneuve, Chalamet y compañía con la obra de Herbert terminará en una confirmada Dune 3, programada para aterrizar en la cartelera el próximo 18 de diciembre de 2026, adaptando la segunda novela del escritor, El mesías de Dune.

Si los acólitos de este universo de ciencia ficción quieren seguir explorando la producción de Warner, el estudio también rodó una precuela en formato de serie llamada Dune: La profecía, disponible en HBO Max.

Dune: Parte dos es sin duda, la mejor opción de contenido cinematográfico del género que está disponible dentro de la «gran N roja».