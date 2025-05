Se despiden de Netflix: la plataforma eliminará en pocas horas estas grandes películas de su catálogo

Las plataformas de streaming están acostumbradas a anunciar a bombo y platillo, las principales novedades que aterrizan en sus tan a menudo inabarcables abanicos de contenidos. Sin embargo, todas y cada una de ellas eliminan series y películas sin reparar demasiado en ese aviso que debería funcionar como un miramiento para con los suscriptores del mercado de vídeo bajo demanda. Por suerte y como aviso puntual, hoy repasamos toda una serie de grandes largometrajes que se despiden de Netflix en muy poco tiempo. Estas historias dirán adiós a la «Gran N roja» a partir del próximo 31 de mayo:

Estas películas se despiden de Netflix

‘Celda 211’

Con ocho premios Goya en su vitrina y una taquilla de casi 13 millones de euros en la cartelera, Celda 211 es uno de los trabajos más elogiados del cine patrio reciente. No es para menos, su trama funciona como un tenso thriller que se articula a través del suspense y que sobre todo, vive del increíble carisma con el que Luis Tosar moldeo al temible preso, Malamadre.

Adaptando la novela de Francisco Pérez Gandul, la historia se centra en el primer día de trabajo de Juan (Alberto Ammann), quien comienza sus funciones como funcionario de prisiones justo cuando comienza un motín. Para sobrevivir, decide hacerse pasar por un preso intentando poner fin a la revuelta encabezada por el peligroso Malamadre. Lo que desconoce es que el destino le ha preparado una encerrona. A la colección de grandes protagonistas que aparecen en el trabajo de Daniel Monzón se suman Antonio Resines, Carlos Bardem, Marta Etura, Vicente Romero, Manolo Solo, Fernando Soto y Luis Zahera, entre otros.

‘El buen patrón’

Si Celda 211 fue un filme clave para el cine español en la primera década del siglo XXI, recientemente El buen patrón representó otro récord digno de mención: ser el largometraje con más nominaciones a los Goya, gracias a sus 20 consideraciones. De la mano de Fernando León de Aranoa, Javier Bardem protagoniza esta sátira laboral que encandiló a la crítica nacional en 2021.

A partir de un guion original de Fernando León de Aranoa, la trama sigue a Julio Blanco, un empresario que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias. Esperando la llegada de una comisión que le otorgará la obtención de un premio local a la excelencia empresarial y teniendo en cuenta que todo debe estar perfecto para dicha visita, todo irá yéndose al traste cuando la estabilidad de su vida personal y laboral se vaya desplomando como un castillo de naipes.

‘Hasta el último hombre’

A expensas de cómo se desarrolle el complejo rodaje con La resurrección de Cristo, Hasta el último hombre (2016) es la última gran película que ha dirigido Mel Gibson. Con seis nominaciones a los Oscar, incluyendo una para la categoría a la mejor dirección para el australiano.

Narrando la historia real de Desmond Doss, este drama bélico que se despide de Netflix nos cuenta el ejemplo de resiliencia y pacifismo de un soldado médico que participó en la sangrienta batalla de Okinawa sin disparar nunca ninguna arma.

La trilogía de Spider-Man

No, no hablamos de la saga protagonizada por Tom Holland, sino a la pionera visión superheroica de Sam Raimi y Tobey Maguire. Sí, puede que la tercera parte dejase mucho que desear, pero las dos primeras aventuras de Peter Parker en el celuloide siguen siendo a día de hoy dos ejemplos perfectos de cómo se puede explotar un género tan comercial y al mismo tiempo, no abandonar la parte más autoral de su narrador

‘Una joven prometedora’

El debut como directora de Emerald Fenell estuvo producido por Margot Robbie y consiguió, ser una de las películas más relevantes del 2020. Ganadora del Oscar al mejor guion original, Una joven prometedora como el conjunto de filmes de esta lista, se despiden de Netflix y concretamente en este caso, lo peor esta no está por el momento disponible en ninguna otra plataforma de streaming.

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Cassie, una joven que tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente complicó su vida profesional. Con una doble vida nocturna, Cassie tiene por fin la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, consiguiendo por fin vengarse de los culpables.

‘Z, la ciudad perdida’

El cineasta James Gray, responsable de obras tan impecables como Two Lovers (2008) o La noche es nuestra (2007), volvió a reunir a un elenco extraordinario para versionar el libro de David Grann y desgraciadamente, en apenas tres días representa otro de esos grandes trabajos que se despiden de Netflix.

Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland y Robert Pattinson comandan este relato basado en hechos reales en el que un explorador británico es enviado a la selva amazónica para delimitar la frontera entre Brasil y Bolivia, ayudando así al gobierno británico a preservar sus intereses en el negocio del caucho. Un viaje largo y peligroso en el que sólo estará acompañado de sus hombres de confianza.