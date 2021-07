La habilidad que tiene el sobrino de Francis Ford Coppola para sorprendernos con cada nuevo proyecto no la tiene nadie en toda la industria de Hollywood. Hace algunos días pudimos ver el tráiler de Pig, una especie de historia de venganza en la que alguien le robaba su cerdo y se liaba a golpes con todos para recuperarlo. Después de semejante premisa, cualquiera diría que el bueno de Cage no puede conseguir protagonizar algo más loco, pero es que su vida en general, tiene mucho de su propio personaje. Los testimonios propios y de sus colaboradores más cercanos hablan de toda una serie de excentricidades; dormir en el castillo de Drácula, meterse en la cama con un cocodrilo o ser coleccionista de calaveras de dinosaurios son solo algunos de los hitos que han construido su personalidad y que lo han convertido en un fenómeno viral de internet. Sus fans estarán contentos, ya que por fin hay fecha de estreno para The Unbearable Weight of Massive Talent, la película de Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage.

Seguramente estemos ante la película definitiva de los fans del actor, porque atentos a su sinopsis: Nicolas Cage (Nicolas Cage) está en la absoluta ruina financiera y por tanto, acepta acudir al cumpleaños de un súper fan algo peligroso interpretado por Pedro Pascal, el cual le ha prometido pagarle un millón de dólares. El personaje de Pascal obligará a que Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage interprete algunos de sus papeles más icónicos en el cine. Pero justo antes de acudir a su cita, es reclutado por un agente de la CIA (Tiffany Haddish) para obtener información del fan. Este papel podría ser la cúspide de cualquier meme que se haya hecho del actor pero ¿Cuántas de las locas películas tendrá que hacer referencia? ¿Cara a Cara? ¿La búsqueda? ¿60 segundos? Definitivamente la calidad del proyecto tiene serias dudas, pero la curiosidad es tan grande que no es de extrañar que para su estreno el 22 de abril del 2022, la película se vuelva un fenómeno viral.

Aparte de Cage y Pedro Pascal, el reparto se completa con Sharon Horgan, Jacob Scipio, Alessandra Mastronardi, Lili Sheen, Neil Patrick Harris y el español Paco León. The Unbearable Weight of Massive Talent está dirigida por Tom Gormican y escrita por el propio director y Kevin Etten, conocido por ser un guionista principalmente de series cómicas de televisión como Mujeres desesperadas y Workaholics.