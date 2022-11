La película española ‘As bestas’ triunfa en el Festival de Cine de Tokio

En el día de ayer, la película española As Bestas de Rodrigo Sorogoyen triunfó en el prestigioso Festival de Cine de Tokio. Un caso un tanto extraño, pues no es un certamen que se prodigue en galardonar historias de los cineastas de nuestras fronteras. Sin embargo, As Betas se alzó con el Premio de Mejor Actor para Denis Ménochet y con el de la Mejor Dirección para Sorogoyen.

Este thriller rural competía entre otras, con la también española Mantícora de Carlos Vermut. “Es una película extraordinaria, una conmovedora historia de amor, sobre la división de clases y xenofobia. Es realmente una obra maestra del cine”, dijo la presidenta del jurado Julie Taymor. La directora es conocida por haber realizado obras como Titus o Frida. Su último trabajo fue The Glorias y se estrenó el pasado 2020. João Pedro Rodrigues, director portugués y miembro del jurado describió el trabajo del director madrileño como “excelente a todos los niveles”. El triunfo era tan poco esperado y la distancia entre países tan insalvable, que el comité de producción del largometraje español no estaba en el momento del fallo del jurado. Para más inri, el actor Luis Zahera acudió como representante, pero por trabajo tuvo que volver a España. En su lugar, fue el director del Latin Beat, Alberto Calero quien recogió los premios.

Al menos, se terminó proyectando un vídeo en el Hall C del Tokyo Internatinal Forum en el que Sorogoyen agradecía lo que para él era “un gran honor”. El cineasta es uno de los mejor valorados realizadores patrios. En su filmografía encontramos algunas de las mejores películas del cine reciente en nuestro país como Que Dios nos perdone y El reino. También se ha prodigado en el formato de las series como con Frágiles, la genial Antidisturbios y la última producción de Movistar +, Apagón.

A pesar de este reconocimiento internacional, As Bestas no tendrá ninguna posibilidad de llegar a los Oscar 2023, al menos en la categoría de Mejor Película Internacional. Ya que la finalmente la seleccionada por la Academia Española fue Alcarràs, descartando tanto las opciones de la historia de Sorogoyen, como el debut Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa. Un descarte que no quita que la cinta protagonizada por Marina Foïs y Denis Menochet vaya a ser una de las absolutas favoritas de cara a los próximos premios Goya. As Bestas se estrenará en cines el próximo 11 de noviembre.