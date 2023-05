Pedro Pascal protagonizará la nueva película de terror de Zach Cregger (‘Barbarian’)

Gracias en parte a la pequeña pantalla, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores de moda en la última década. Primero fue el agente Peña de Narcos, más tarde llegó su inolvidable Oberyn de Juego de Tronos, le vimos menos el rostro de los que nos gustaría en The Mandalorian y protegió a Ellie en la reciente adaptación del videojuego The last of Us. Ahora, sabemos gracias a The Hollywood Reporter que protagonizará Weapon, la próxima cinta de terror dirigida por Zach Cregger.

Por el momento, se desconocen tanto el papel de Pascal como la trama del largometraje, aunque la producción se ha descrito como una epopeya de terror interconectada con varias historias cruzadas al más puro estilo de Magnolia. Además de dirigir, Cregger ha escrito el guion y producirá el proyecto con su antiguo equipo, formado por los productores Roy Lee, J.D. Lifshitz y Raphael Margules en un rodaje que tiene previsto comenzar pasado el verano.

Zach Cregger saltó a la primera línea de la dirección en 2022, gracias a Barbarian, una de las propuestas de terror más interesantes de la temporada pasada. Elogiada por la crítica y con una buena legión de fans, era de esperar que la carrera del cineasta fuese ascendente, algo que el fichaje del intérprete chileno demuestra. Tendremos que ver como el estadounidense se adapta a los grandes presupuestos y a las expectativas generadas por su talento. Barbarian funcionó realmente bien bajo un reducido presupuesto que no llegaba a los 5 millones de dólares, terminando con una recaudación de 45 millones para más tarde terminar de funcionar igualmente bien en el servicio de streaming de Disney +. No obstante, por lo que parece, lo presupuestos reducidos se han terminado para Cregger, ya que Weapon estará financiada por New Line Pictures.

La apretada agenda de Pascal demuestra cómo Hollywood ha terminado adorando su talento y versatilidad para hacernos reír y llorar. En el futuro, podremos verle en la segunda temporada de The Last of Us y también, en Gladiator 2. La secuela tardía de que estará protagonizada por Paul Mescal en el papel de Lucius, el sobrino del emperador Cómodo (Joaquin Phoenix en el filme original). Todavía no existe una fecha de estreno entorno a Weapon, no obstante se espera que su rodaje comience pasado el verano y que probablemente, la veremos en las salas hacia finales de 2024.