‘Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank’, una emocionante serie que se puede ver en Disney+

La Segunda Guerra Mundial es el escenario elegido por muchas series y películas. En los últimos meses se han estrenado series como Guerreras, Un marinero en guerra o Trasantlántico que se han convertido en éxitos de audiencia en las plataformas de streaming. Disney+ acaba de estrenar el 2 de mayo la serie Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank basada en la historia real de Miep Gies.

Esta miniserie original de National Geographic consta solo de 8 episodios y ha sido protagonizada por los actores Bel Powley, Joe Cole y Liec Schreiber. La serie cuenta como a Miep Gies, Otto Frank le pide ayuda para esconder a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Miep Gies, que era la joven secretaria de Otto Frank, su marido y otros valientes miembros de la resistencia ocultaron durante dos años a las familias Frank, Van Pels y Pfeffer en un escondite secreto.

Una mujer valiente

Miep Gies es una joven que trabaja para Otto Frank como secretaria. En 1942 este le pide ayuda para esconder a su familia de los nazis tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y ella y su marido Jan les protegerán durante casi dos años. Miep estuvo manteniendo su trabajo y su matrimonio durante ese tiempo y sin que nadie lo supiese ayudando a esconder a la familia Frank.

Según la leyenda después de la detención de la familia Frank, Miep Gies conservó algunas de las pertenencias de la familia, entre las que estaba el famoso diario de Ana Frank, la hija menor de la familia. Tiempo después fue publicado en diferentes lenguas como El diario de Ana Frank.

El reparto de Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank

Los productores ejecutivos y guionistas de esta serie son Joan Rater y Tony Phelan (Anatomía de Grey, Fire Country). La serie ha sido protagonizada por la actriz Bel Powley que interpreta el papel de Miep, a la que hemos visto en ficciones como Mary Shelley, El rey del barrio o Todo lo que sé sobre el amor (Everything I Know About Love), la adaptación del conocido libro de Dolly Alderton. También destaca en el reparto el actor Liev Schreiber (CSI Las Vegas, Ray Donovan), que sorprende por su interpretación del papel de Otto Frank.

Además, están en el reparto de esta serie Amira Casar que interpreta a Edith Frank, la madre de Margot y Anne, Billie Boullet, a Ana Frank, Ashley Brooke a Margot Frank, la hermana mayor de Anne, Caroline Catz a Auguste van Pels, Rudi Goodman a Peter van Pels y Noah Taylor al Dr. Fritz Pfeffer.